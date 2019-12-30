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30/12/2019 13:00

【修例風暴】民陣：若元旦遊行人數眾多，可能提早起步

　　《經濟通通訊社３０日專訊》民陣表示，元旦遊行以「毋忘承諾，並肩同行」為主題，下午
兩時在維園中央草坪集合，三時出發，遊行到遮打道行人專用區，若人數眾多，會提早起步。民
陣元旦遊行昨日（２９日）已獲警方發出的不反對通知書。
　　身兼工黨副主席的民陣副召集人黎恩灝表示，當日有４２個工會在遊行沿線及終點擺設街站
，遊行人士可即時加入工會。他表示，各行業在過去半年以不同方法支援前線抗爭者，希望這股
力量能夠透過工會，有組織地延續下去。（ｃｌ）（ｚｚ）

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