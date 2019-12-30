【修例風暴】民陣：若元旦遊行人數眾多，可能提早起步

《經濟通通訊社３０日專訊》民陣表示，元旦遊行以「毋忘承諾，並肩同行」為主題，下午

兩時在維園中央草坪集合，三時出發，遊行到遮打道行人專用區，若人數眾多，會提早起步。民

陣元旦遊行昨日（２９日）已獲警方發出的不反對通知書。

身兼工黨副主席的民陣副召集人黎恩灝表示，當日有４２個工會在遊行沿線及終點擺設街站

，遊行人士可即時加入工會。他表示，各行業在過去半年以不同方法支援前線抗爭者，希望這股

力量能夠透過工會，有組織地延續下去。（ｃｌ）（ｚｚ）

