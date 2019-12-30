《經濟通通訊社３０日專訊》民陣表示，元旦遊行以「毋忘承諾，並肩同行」為主題，下午
兩時在維園中央草坪集合，三時出發，遊行到遮打道行人專用區，若人數眾多，會提早起步。民
陣元旦遊行昨日（２９日）已獲警方發出的不反對通知書。
身兼工黨副主席的民陣副召集人黎恩灝表示，當日有４２個工會在遊行沿線及終點擺設街站
，遊行人士可即時加入工會。他表示，各行業在過去半年以不同方法支援前線抗爭者，希望這股
力量能夠透過工會，有組織地延續下去。（ｃｌ）（ｚｚ）
30/12/2019 13:00
【修例風暴】民陣：若元旦遊行人數眾多，可能提早起步
《經濟通通訊社３０日專訊》民陣表示，元旦遊行以「毋忘承諾，並肩同行」為主題，下午
兩時在維園中央草坪集合，三時出發，遊行到遮打道行人專用區，若人數眾多，會提早起步。民
陣元旦遊行昨日（２９日）已獲警方發出的不反對通知書。
身兼工黨副主席的民陣副召集人黎恩灝表示，當日有４２個工會在遊行沿線及終點擺設街站
，遊行人士可即時加入工會。他表示，各行業在過去半年以不同方法支援前線抗爭者，希望這股
力量能夠透過工會，有組織地延續下去。（ｃｌ）（ｚｚ）
|FOCUS30/12/2019
【FOCUS】利率定價「換錨」 央媽再指降成本擴內需
|生財有道30/12/2019
《開市Good Morning》溫傑看好鐵塔 籲1.65元買入
|中國故事30/12/2019
【回顧展望－人仔徘徊】機構看法分歧 明年預測6.5－7.25
|中國故事30/12/2019
【回顧展望－人仔徘徊】中美貿戰困擾經濟下滑 人幣匯價多面受敵
|中國故事30/12/2019
【回顧展望－人仔徘徊】中間價曾棄守「7算」 全年累跌1.7%
|國際動態30/12/2019
美零售巨企破產潮 明年恐加劇
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰