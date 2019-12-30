【交通消息】往返香港仔長洲渡輪服務將於明年１月１日起停航

《經濟通通訊社３０日專訊》運輸署宣布，行駛香港仔至長洲之間的渡輪航線將於２０２０

年１月１日起停航。取消渡輪服務後，受影響乘客可改乘「中環──長洲」離島渡輪航線。運輸

署一直監察乘客需求，現時「中環──長洲」渡輪航線所提供的載客量可以應付乘客的需求。

運輸署發言人表示，該航線營辦商翠盈船務公司因經營虧損而提出停辦通知後，運輸署於今

年１０月和１２月分別兩次邀請有興趣人士就營運香港仔至長洲之間的渡輪服務遞交競投興趣表

達書，以延續該渡輪服務。由於在第一次邀請意向書工作，運輸署並沒有收到表達意向書，運輸

署在第二次邀請競投興趣表達書時，已放寬邀請文件內有關班次及船隻載客量的要求和縮短營運

時段，希望有助減低營運成本，以吸引有興趣人士提供渡輪服務，但直至１２月２３日截止收取

興趣表達書時，運輸署仍沒有接獲任何有關提供該渡輪服務的表達意向書。然而，如將來有營辦

商有興趣經營渡輪航線，可以向運輸署提出申請。運輸署會按既定程序考慮有關申請（包括邀請

有興趣人士遞交競投興趣表達書）。

運輸署將密切監察渡輪停航後的乘客需求，並與有關營辦商商討，在有需要時加強「中環─

─長洲」離島渡輪航線的服務。（ｃｌ）

