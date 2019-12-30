  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/12/2019 08:41

【新股上市】九毛九（９９２２）今招股，每手入場費逾６６６６元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地中餐廳品牌管理及運營者九毛九國際（０９９２２）公布
招股上市，全球發售３﹒３３４億股新股，每股招股價介乎５﹒５至６﹒６元，集資最高約２２
億元，每手１０００股入場費約６６６６﹒５１元，將於明年１月８日中午截止認購，計劃於明
年１月１５日在聯交所買賣。
　　該集團指，公開發售股份佔３３３４萬股，佔發售總數的１０％，其餘為國際發售，並獲４
名基石投資者認購總額５５００萬美元（約４﹒２９億港元）的股份，假設發售價為招股價上限
，即每股６．６元計，基石投資者將持約６４９８﹒３萬股，佔發售股份約１９﹒５％及全球發
售後已發行股本總額約４﹒８７％，而基石投資者包括資產管理公司ＢｌａｃｋＲｏｃｋ、
Ｃｈｉｎａ　Ａｌｐｈａ、ＷＴ和東方資產管理。
　　該集團指經營２８７間餐廳及管理４１間加盟餐廳，覆蓋內地３９個城市，遍及１５個省份
與４個直轄市。根據弗若斯特沙利文，按去年收入計，兩大品牌九毛九及太二分別在內地所有中
國西北菜餐廳中及所有中國酸菜魚餐廳中排名第二及第一。
　　該集團截至６月底中期溢利約９２５６萬元人民幣，比去年同期升約８１％，收入約
１２﹒３７億元人民幣，升約４１﹒４７％。該集團擬將集資所得約７２％用於擴展餐廳網絡、
約７％用於增強供應能力並改進集中採購系統、約１１％用於償還部分債務。該集團招股的獨家
保薦人為招商國際，而聯席全球協調人、聯席帳簿管理人為招商國際和中金公司。（ｗｈ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態30/12/2019
美零售巨企破產潮 明年恐加劇
生財有道27/12/2019
【鼠年運程】蘇民峰：社會爭拗減，樓價勿看淡
中國故事27/12/2019
【京城近觀】告別紙質車票 高鐵進入刷證進站時代
FOCUS27/12/2019
【FOCUS】內地落戶大鬆綁 「人氣」分化或更甚
生財有道27/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中芯有條件再作突破
生財有道27/12/2019
今年銷售提早達標 世茂明年續當穩膽
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金