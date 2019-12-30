【新股上市】九毛九（９９２２）今招股，每手入場費逾６６６６元

《經濟通通訊社３０日專訊》內地中餐廳品牌管理及運營者九毛九國際（０９９２２）公布

招股上市，全球發售３﹒３３４億股新股，每股招股價介乎５﹒５至６﹒６元，集資最高約２２

億元，每手１０００股入場費約６６６６﹒５１元，將於明年１月８日中午截止認購，計劃於明

年１月１５日在聯交所買賣。

該集團指，公開發售股份佔３３３４萬股，佔發售總數的１０％，其餘為國際發售，並獲４

名基石投資者認購總額５５００萬美元（約４﹒２９億港元）的股份，假設發售價為招股價上限

，即每股６．６元計，基石投資者將持約６４９８﹒３萬股，佔發售股份約１９﹒５％及全球發

售後已發行股本總額約４﹒８７％，而基石投資者包括資產管理公司ＢｌａｃｋＲｏｃｋ、

Ｃｈｉｎａ Ａｌｐｈａ、ＷＴ和東方資產管理。

該集團指經營２８７間餐廳及管理４１間加盟餐廳，覆蓋內地３９個城市，遍及１５個省份

與４個直轄市。根據弗若斯特沙利文，按去年收入計，兩大品牌九毛九及太二分別在內地所有中

國西北菜餐廳中及所有中國酸菜魚餐廳中排名第二及第一。

該集團截至６月底中期溢利約９２５６萬元人民幣，比去年同期升約８１％，收入約

１２﹒３７億元人民幣，升約４１﹒４７％。該集團擬將集資所得約７２％用於擴展餐廳網絡、

約７％用於增強供應能力並改進集中採購系統、約１１％用於償還部分債務。該集團招股的獨家

保薦人為招商國際，而聯席全球協調人、聯席帳簿管理人為招商國際和中金公司。（ｗｈ）

