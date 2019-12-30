【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３７﹒６億人幣，買騰訊小米沽安踏舜宇

《經濟通通訊社３０日專訊》聖誕節假期期間，中方表示正就第一階段協議與美方密切接觸

，隔晚（２６日）美股繼續消化貿易戰消息，三大指數再創新高。港股在假期後周五（２７日）

復市亦高開１６９點至２８０３３，重上兩萬八大關。隨著國家統計局公布，內地工業利潤增速

由負轉正，內地Ａ股急漲帶動港股一度高見２８２２６點飆升３６１點，創近５個月新高。港股

升幅持續靠穩，恆指最終收報２８２２５點，升３６１點或升１﹒３％。

按額度計算，北水全日淨流入３７﹒６億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊

（００７００）、小米（０１８１０）、建行（００９３９）；淨賣出最多的依次是安踏

（０２０２０）、舜宇（０２３８２）、平保（０２３１８）。

主板成交７４９﹒２６億元，其中港股通成交１９４﹒３億元，佔總成交２６％。



＊北水看好新經濟股，力買騰訊＊



隔晚美股創新高帶動科網股造好，騰訊全日揚１﹒９１％，報３８４元創七個月新高。北水

同樣力撐，淨買入高達１２﹒７億元，幾乎佔北水全日淨流入的三分之一。

傳小米１０系列通過３Ｃ認證，小米全日走高２﹒２７％，報１０﹒８元。北水亦同樣看好

，淨買入４﹒３億元。

市場憧憬中央公布降準等寬鬆措施，其中建行最獲捧，北水淨買入近４億元。建行收報

６﹒７６元，漲１﹒９６％。

安踏股價挫４﹒５９％，報７０﹒７元，為全日表現最差國指股。北水淨沽出２﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股（００７００） １２．７２

小米集團（０１８１０） ４．３４

建設銀行（００９３９） ３．９９

中芯國際（００９８１） ２．３１

工商銀行（０１３９８） １．５３



淨沽出最多港股：

安踏體育（０２０２０） －２．２２

舜宇光學（０２３８２） －０．９５

中國平安（０２３１８） －０．８９

中國移動（００９４１） －０．０９

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（ｊｔ）

