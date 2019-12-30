《日入而息》ＩＭＦ降本港今明年經濟預測，會德豐借地建過渡房屋

《今天重點》﹡ＩＭＦ降今年港ＧＤＰ預測至收縮１﹒９％，倡逐步取消住宅印花稅；

ＩＭＦ指港具備充裕緩衝空間應對挑戰，陳茂波表歡迎

﹡會德豐（０００２０）借５０萬呎地建逾２０００伙過渡性房屋；會德豐梁

志堅稱借地是助政府解決短期房屋供應恐慌

﹡本港出口貨值連跌１３個月，１１月跌幅收窄至１﹒４％



《即日市況》﹡友邦發力，港股全日升９３點報２８３１９，見逾五個月高



《深滬股市》﹡滬指收升１％守三千，明日全年收官不容有失權重爆發



《美元匯價》﹡美元未必單邊持續下挫，入市謹慎為宜；歐元最新報１﹒１１９９╱

１２０１，日圓最新報１０９﹒１１╱１２



《公司資訊》﹡ＣＴＲ（０１４１６）今起招股，入場費約３８３８元

﹡Ｉｎｆｉｎｉｔｙ Ｌ＆Ｔ（０１４４２）招股，入場費約３４３４元

﹡九毛九（０９９２２）無意精簡正在虧損品牌，需要投入及調整

﹡中概股回家，港交所（００３８８）第二上市查詢增

﹡天泓文創今起招股，入場費為３９９９﹒９元

﹡北控城市資源（０３７１８）今招股入場費約３２３２元

﹡艾德韋宣香港上市據報擬集資最多約４﹒６８億元；艾德韋宣

（０９９１９）明起招股，入場費４７２７元

﹡尚晉國際（０２５２８）今起招股，入場費約４２４２元；利潤下滑因澳門

客流下降，有信心很快恢復

﹡新石文化（０１７４０）今起招股，入場費約３７３７元

﹡曠世控股（０１９２５）今起招股，入場費約３２３２元

﹡貴州銀行（０６１９９）對是次上市滿意，貴州茅台暫未有增持消息

﹡寶龍商業（０９９０９）大灣區為未來發展突破點，與基投緊密合作

﹡寶龍地產（０１２３８）已成功分拆寶龍商業上市

﹡三生製藥（０１５３０）獲批回購最多約一成股權

﹡大眾公用（０１６３５）合營股權投資基金業務，出資１億元人民幣

﹡中國長遠（００１１０）購移動電話回收商股權，涉５４０萬元人民幣

﹡恆地（０００１２）西半山Ｔｈｅ Ｒｉｃｈｍｏｎｄ最快下周上樓書

﹡會德豐（０００２０）借５０萬呎地建逾２０００伙過渡性房屋；會德豐梁

志堅稱借地是助政府解決短期房屋供應恐慌

﹡百應租賃（０８５２５）提供保理服務，最多賺３４萬元人民幣

﹡和泓服務（０６０９３）擬斥２９５９萬元人民幣收購上海物管公司

﹡金斯瑞（０１５４８）投資１﹒８億元人民幣擴大分子生物產能

﹡保誠（０２３７８）本港社會運動影響短暫，料第三季業務有雙位數跌幅；

保誠將推「危疾加護保ＩＩ」，就持續癌症每年提供財務支援

﹡高鑫零售（０６８０８）旗下大潤發中國向上海潤盒增資逾１億元人民幣

﹡國微（０２２３９）軟件商附屬引資，持股攤薄至不足五成

﹡創建集團（０１６０９）附屬售鋰離子電池公司，代價為１元人民幣

﹡新百利融資（０８４３９）認購氣候變遷亞洲基金，涉資２１９０萬元

﹡新高教（０２００１）終止收購新疆財經大學商務學院索賠獲勝訴

﹡滇池水務（０３７６８）委託投資最多４億元人民幣，年回報料７﹒５％

﹡鐵貨（０１０２９）中俄大橋將於２０２０年底前竣工，鐵礦市價將保持穩

定

﹡雋思集團（０１４１２）明天招股，入場費約２９２９元

﹡上置集團（０１２０７）上置投資控股已全面撤銷訴訟

﹡鵬程亞洲（００９３６）與徐州建機訂立戰略合作框架協議

﹡新絲路文旅（００４７２）委任馬晨山為董事會主席及執行董事

﹡匯景控股（０９９６８）明天招股，入場費約４８２８元



《國企紅籌》﹡中建材（０３３２３）附屬增資合營４﹒６５億元人民幣，佔註冊資本六成

﹡華電福新（００８１６）收購華電柳州５１％股權及風電項目前期成果

﹡中興通訊（００７６３）董事長表示恢復期目標基本達成，明年將邁入發展

期

﹡上海電氣（０２７２７）已完成上海靜安區兩房地產移交工作

﹡中國人壽（０２６２８）未能在年底前簽訂成立合夥企業協議

﹡招商局中國基金（００１３３）斥資６０００萬元人民幣收購訊飛醫療３％

股權

﹡財險（０２３２８）斥２﹒３６億元人民幣向人保購中盛國際約９３％股權



《神州民企》﹡綠城中國（０３９００）附屬委聘中交一公局為北京順義項目主承建商

﹡綠葉製藥（０２１８６）精神病藥獲國家藥監局納入優先審評程序

﹡景瑞（０１８６２）售北京物業予金隅集團，套現逾２﹒６億元人民幣

﹡長城汽車（０２３３３）與寶馬合資企業獲發營業執照



《中國要聞》﹡上海易居報告預計２０２０年房貸成本有降低可能

﹡山西同煤集團發生事故致５人死亡

﹡中國《密碼法》元旦起生效，民事罰則最高１００萬元

﹡首批１５輛國產特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３正式交付

﹡銀保監現金管理新規：禁資金炒股，槓桿最多１２０％

﹡ＩＤＣ表示高分辨率顯示器將在明年繼續保持高速增長

﹡安邦逾４億元出清天津信託股權

﹡年末攬儲大戰開啟，銀行「靠檔計息」定存產品被叫停

﹡螞蟻金服表示芝麻信用將不再與其他金融機構合作

﹡中化能源釋２０％股份引入逾１１５億元戰投

﹡發改委表示努力實現電力中長期合同高比例簽約；明起汽柴油價每噸提高

２３５元和２３０元

﹡「瘋狂科學家」賀建奎認罪，入獄３年罰３００萬元人民幣

﹡人行連續五天停逆回購，今零投放零回籠；人行金融科技委表示明年將出台

區塊鏈等監管規則

﹡華為全資子公司發生高管變更：孟晚舟退出董事

﹡分析指貸款換錨對銀行息差不必過悲觀，降準仍可期

﹡海關總署表示豬肉產品准入國家達２０個，明年落實降稅

﹡商務部表示中國將進一步擴大豬肉進口；將繼續加大中央儲備凍豬肉投放力

度；要進一步穩定汽車消費；料今年社會消費品零售總額首次突破４０萬億

；將研究制定跨境服務貿易負面清單；今年來積極應對中美經貿摩擦

﹡農業農村部表示上周全國豬肉批發價較高峰期回落１８％

﹡北京首批自動駕駛載人測試牌照下發，百度獲４０張

﹡新三板發布７大業務規則，投資門檻降至１００萬

﹡南韓指定１１家銀行為明年韓圜對人民幣直接交易市商

﹡耿爽奉勸美方管好自己的事：手伸得太長容易閃著腰

﹡中國建材集團副總經理黃安中等２人被查



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報１２０５３﹒３７點



《其他消息》﹡民陣表示若元旦遊行人數眾多，可能提早起步

﹡江永祥指有人帶示威者入元朗致７２１，林卓廷斥謊言

﹡南韓外交部表示文在寅沒說「香港新疆事務是中國內政」

﹡楊潤雄稱若覺得校長不能勝任，局方有權取消校長資格

﹡羅致光稱草擬撤ＭＰＦ對沖，冀明年底提交

﹡往返香港仔長洲渡輪服務將於明年１月１日起停航

﹡公共交通費補貼上限明年起增至４００元，２月中可按新金額領津貼

﹡證監會譴責中信里昂證券、中信証券經紀及北控等違反股份回購守則

﹡富達基金（香港）因違反監管規定遭證監會譴責及罰款３５０萬元

﹡１１月香港淨流入內地黃金量按月大跌７２％，連跌３個月

﹡本港出口貨值連跌１３個月，１１月跌幅收窄至１﹒４％

﹡ＩＭＦ降今年港ＧＤＰ預測至收縮１﹒９％，倡逐步取消住宅印花稅

﹡ＩＭＦ指港具備充裕緩衝空間應對挑戰，陳茂波表歡迎

﹡中原料全年樓宇買賣合約登約７﹒５萬宗，創３年新低；１１月居屋第二市

場成交暫錄９６宗創三個月低

﹡日出康城第十二期今邀發展商提交標書，２月４日截標

﹡深股通額度全日用４０﹒７億元，陸股通連續卅日淨流入；滬股通額度全日

用２４﹒９億元，陸股通淨流入逾４４億

﹡ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ行政總裁梁永祥明天起退休

﹡畢馬威亞太區今年度收入增長可觀，達９﹒３％

﹡港澳研究會宋小莊稱華爾街只是一條街，澳門街也可發展金融中心

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