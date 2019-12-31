《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８４６２．１４ 跌 １８３．１２點╱０．６４％
標普５００ ３２２１．２９ 跌 １８．７３點╱０．５８％
納斯達克 ８９４６．００ 跌 ６０．６２點╱０．６７％
倫敦富時１００ ７５８７﹒０５ 跌 ５７﹒８５點╱０﹒７６％
法蘭克福ＤＡＸ １３２４９﹒０１ 跌 ８８﹒１０點╱０﹒６６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９８２﹒２２ 跌 ５５﹒１７點╱０﹒９１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．８７，歐元兌美元１．１２０１
31/12/2019 07:46
《日出而作》中美或下周簽貿協，美股回落，油價終止四連升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８４６２．１４ 跌 １８３．１２點╱０．６４％
標普５００ ３２２１．２９ 跌 １８．７３點╱０．５８％
納斯達克 ８９４６．００ 跌 ６０．６２點╱０．６７％
倫敦富時１００ ７５８７﹒０５ 跌 ５７﹒８５點╱０﹒７６％
法蘭克福ＤＡＸ １３２４９﹒０１ 跌 ８８﹒１０點╱０﹒６６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９８２﹒２２ 跌 ５５﹒１７點╱０﹒９１％
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