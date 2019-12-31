《樓宇百科－莊錦輝》港人移民創新天地，轉按融資３大方案

《樓宇百科》２０１９年香港人經歷了不平凡的一年，２０２０年展望明天會更好，但勿忘

資產集中風險（Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ Ｒｉｓｋ）。

傳統智慧教曉我們，將手持物業加按或轉按套現後，可作首期之用，讓「首置」配偶買第二

層樓，夫婦二人踏上「儲磚頭」致富之道。

但社會事件猶如一波又一波海嘯，港人上車夢猶在，「儲磚頭」意欲則大減，海外樓興趣頓

然大增－－只要到其他國家買層樓收租，便能取得當地居住權，甚至外國護照，兼毋須坐移民監

。

在今天社會亂局下，赴海外買樓投資分散風險，無疑是添一道護身符。筆者在此提供３大方

案，讓業主思考如何為自己家庭甚至是下一代，建立更好保障。



＊一、馬來西亞１０年居留權＊



馬來西亞屬芸芸移居選項中，成本最低廉的一個國家。只要物業轉按套現６０萬港元後，到

馬來西亞銀行敘做定期存款，便能取得１０年居留權；１０年期屆滿後可以再續，一人申請，父

母子女和配偶均可去居住。

馬來西亞現時定期存款年利率普遍達４﹒５％，香港物業按揭利率僅２﹒５％，假設匯率不

變，此方案本身已經提供正現金流（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ Ｃａｒｒｙ），沒有額外成本（Ｏｕｔ

－ｏｆ－ｐｏｃｋｅｔ Ｃｏｓｔ）之餘，又取得當地居住權，如果香港政局不穩，可視為一個

「Ｐｌａｎ Ｂ」。

如果嫌定期存款鎖死本金，派息周期太長，可以選擇買樓收租，回報高達５厘以上，甚至乎

物業本身也可以在當地銀行申請按揭。以當地一間英資大型銀行為例，按揭成數一般可以高達五

成，如果持有理財戶口，更可以推高至八成。

不過，其供款與入息比率（ＤＳＲ）比香港更嚴謹，上限為３０％，意味若果每月供款３０

００元，月入必須高於１萬元；慶幸的是當地沒有利率現水平再加３厘的壓力測試，兼且還款年

期最長達３５年。

另一樣要留意的是，馬來西亞被定義為新興市場，當地貨幣「令吉」匯率可升亦可跌，無論

是敘做當地定期存款或買樓，均須承受外幣風險。此外，馬來西亞幅員廣大，買樓若果沒有「地

膽」教路，亦容易跌入陷阱。



＊二、闖過門檻取歐盟護照＊



若果希望到西方社會定居，或子女未來打算到歐洲升學，移民葡萄牙屬不錯選擇。只要轉按

套現，並在當地買層３５萬歐元（約３０４﹒５萬港元）物業，便能取得「黃金簽證」（

Ｇｏｌｄｅｎ Ｖｉｓａ），獲暫居權。層樓可以放租，租金回報普遍有４厘，如搞

ａｉｒ－ｂｎｂ回報更佳。

雖然有所謂「移民監」，但每年平均只須逗留７日，可視之為旅行，吃葡國菜兼欣賞歐陸風

情。５年後取得永久居留權後，剛剛葡萄牙有案例，住了３５日便能入籍，兼取得歐盟護照。

歐盟護照有甚麼用？港人可以在成員國穿梭、居住、升學、工作，並享有基本福利；子女在

歐洲讀書甚至可以付當地居民學費，包括中學和大學，相比起本地國際學校天價學費，料可慳逾

百萬元。

如果嫌葡萄牙移民門檻高，可考慮入場費較低的希臘。只要買入一層２５萬歐元（

２１７﹒５萬港元）物業，比如遙望地中海的小白屋，便能取得永久居留權（每５年續一次），

再把物業包裝成旅館出租，便能「以租養貸」。惟缺點是「移民監」時間較長，要在７年內住滿

５年才可入籍。

地中海小國馬爾他（Ｍａｌｔａ）是另一好選擇。只要以２５萬歐元買入該國發行的國債，

便能入籍當地，便能得永居。如肯坐移民監，便能入籍及取得歐盟護照。



＊三、經土耳其「暗渡陳倉」英國＊



最後，筆者想介紹移民英國的捷徑。不少香港人對於英國有莫名的情意結，惟當地移民門檻

高，動輒需千萬港元以上，不過其實有個較便宜方法－－只要持有本地物業具有不俗升幅，稍稍

轉按套現便可達成。

方法就是業主套現２５萬美元（約１９５萬港元）買層土耳其樓，入籍當地，再將層樓出租

賺取６厘租金回報率。由於土耳其和英國早年簽署《安卡拉協定》，只要土耳其人在英國當地開

設公司創業，便能取得英國永久居留權。

美妙之處是，在英國開設公司沒有業務種類限制，不需要達到某個營業額，也不要求聘請當

地人，「Ｏｎｅ Ｍａｎ Ｂａｎｄ」打拚創業亦沒有問題。

有些心動想移民的業主問：「上述方式是否意味要先在土耳其坐移民監，方能順利入籍？」

答案是不需要，只要在當地簡單買層樓便符合要求，挑戰反而是土耳其人在英國創業前，需要撰

寫商業計劃書（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｐｒｏｐｏｓａｌ），由英國移民局審批，這一環需要技巧

。

筆者總結是，業主若果預算不多，但又希望買個移民權，其實難度並沒有想像中高。只要將

物業轉按套現買海外物業，近乎毋須坐移民監下，便能獲得居住權，有租金收入對沖按揭利息之

餘，也可以取得外國護照，在香港政治海嘯下買個保險，何樂而不為？

《星之谷按揭轉介行政總裁 莊錦輝》



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