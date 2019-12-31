大除夕港股半日市跌１２９點，以２８１８９作結

《經濟通通訊社３１日專訊》雖然中國１２月製造業ＰＭＩ持平５０﹒２略勝預期，但臨近

年結，隔晚（３０日）歐美股市普遍收跌。港股今日大除夕下只有半日市，今早跟隨外圍低開

７７點或０﹒３％，報２８２４１點。騰訊（００７００）領跌藍籌，其他重磅股表現亦弱，港

股最多曾跌１９６點見２８１２３點。臨近尾市，內房股發力帶動港股跌幅收窄。最終港股半日

市跌１２９點或跌０﹒４６％，收２８１８９點作結。主板成交４８４﹒３４億元。國企指數收

報１１１６８點，跌５７點或跌０﹒５１％。

Ａ股半日走勢不一，上證綜合指數半日報３０３８點，跌１點，成交１３０８﹒７８億元人

民幣。深證成份指數報１０３９８點，升３２點或升０﹒３１％，成交１８４６﹒０３億元人民

幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）跌１﹒９８％，報３７５﹒６元；友邦（０１２９９）跌

０﹒４３％，報８１﹒８元；中移動（００９４１）跌０﹒４６％，報６５﹒５元；匯控

（００００５）跌０﹒０８％，報６０﹒８５元；港交所（００３８８）跌１﹒２５％，報

２５３元。



＊金價走高金股反彈，５Ｇ股回穩＊



金價近日持續走高，本日每盎司機最高曾見１５２４﹒０５美元，金股普造好。恆興黃金（

０２３０３）揚３﹒４７％，報３﹒５８元；山東黃金（０１７８７）升２﹒８９％報

１８﹒５２元；招金礦業（０１８１８）升１﹒０６％，報８﹒６１元；紫金礦業

（０２８９９）升１﹒０４％，報３﹒８８元。

５Ｇ股普遍逆市走高。中通服（００５５２）升２﹒１６％，報５﹒６８元；京信通信

（０２３４２）升０﹒９３％，報２﹒１７元；中興（００７６３）走高２﹒５８％，報

２３﹒８５元；長飛光纖光纜（０６８６９）升０﹒１３％，報１５﹒４８元；鐵塔（００７８

８）無升跌，報１﹒７２元。

體品股沽壓持續。安踏（０２０２０）跌２﹒７９％，報６９﹒７５元；李寧（０２３３１

）跌２﹒５１％，報２３﹒３５元；特步（０１３６８）跌１﹒４３％，報４﹒１４元；３６１

度（０１３６１）軟０﹒７％，報１﹒４２元；滔搏（０６１１０）無升跌，報９﹒４２元。



＊新經濟及半導體股逆市造好＊



新經濟股逆市普遍上揚。美圖（０１３５７）料全年虧損收窄至約３億人幣，股價飆

９﹒３３％，報１﹒６４元；同程藝龍（００７８０）揚４﹒３３％，報１３﹒９８元；小米（

０１８１０）升１﹒３２％，報１０﹒７８元；易鑫（０２８５８）升１﹒１７％，報１﹒７３

元；閱文（００７７２）升０﹒９３％，報３２﹒５元。

半導體股持續強勢。中芯（００９８１）彈１﹒５３％，報１１﹒９４元；ＡＳＭ太平洋（

００５２２）升１﹒４１％，報１０８﹒１元；華虹半導體（０１３４７）升１﹒１４％，報１

７﹒７２元；康特隆（０１９１２）升５﹒４１％，報１﹒９５元。

物管股見回吐。中海物業（０２６６９）挫３﹒３５％，報４﹒９元；綠城服務

（０２８６９）走低３﹒３％，報８﹒５１元；保利物業（０６０４９）跌３﹒１１％，報４６

﹒７５元；永升生活（０１９９５）跌２﹒７６％，報５﹒２８元；新城悅（０１７５５）跌２

﹒５６％，報１２﹒１８元。（ｋｓ）

