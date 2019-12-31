【新股上市】表列建橋教育、中關村科技、佳辰等１１家新股招股

《經濟通通訊社３１日專訊》部分新股近日公開招股，資料見下表：



公司（業務） 招股價範圍 入場費（約數） 淨集資額＊ 上市日期

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建橋教育 （０１５２５） ６﹒０５元至 ３９０４元 ６﹒３３億元 １月１６日

（民辦教育機構） ７﹒７３元



中關村科技租賃

（０１６０１） １﹒５２元至 ３４７５元 ４﹒８５億元 １月２１日

（融資租賃解決） １﹒７２元



ＨＹＧＩＥＩＡ ＧＲＯＵＰ

（０１６５０） ０﹒２５元至 ２４２４元 ９７８０萬元 １月１５日

（新加坡清潔服務供應商） ０﹒３０元



驢跡科技 （０１７４５） １﹒５０元至 ４２８３元 ４﹒９９億元 １月１７日

（在線電子導覽提供商） ２﹒２１元



文業集團 （０１８０２） １﹒０６元至 ２７６８元 １﹒３１億元 １月１４日

（建築裝飾服務供應商） １﹒３７元



佳辰控股 （０１９３７） ０﹒５３元至 ３０３０元 ９４６０萬元 １月１７日

（製銷架空活動地板產品） ０﹒６０元



中國宏光 （０８６４６） ０﹒７７元至 ２６９７元 ２３２０萬元 １月１３日

（生產及銷售建築玻璃產品） ０﹒８９元



艾德韋宣 （０９９１９） １﹒７１元至 ４７２７元 ３﹒５５億元 １月１６日

（整合營銷解決方案提供商） ２﹒３４元



ＧＨＷ ＩＮＴＬ ０﹒５１元至 ２６２６元 ９６３０萬元 １月２１日

（０９９３３） ０﹒６５元

（應用化學中間體供應商）



華和控股 （０９９３８） ０﹒５０元至 ２７２７元 ８７００萬元 １月１７日

（外牆工程承判商） ０﹒５４元



滙景控股 （０９９６８） １﹒９３元至 ４８２８元 １５﹒６億元 １月１６日

（綜合住宅及商用物業開發商）２﹒３９元

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＊集資額以招股價中間價計算

註：建橋教育、佳辰控股、艾德韋宣、滙景控股招股至１月９日中午止；文業集團、中國宏光

至１月６日中午止；ＨＹＧＩＥＩＡ ＧＲＯＵＰ至１月８日中午止；華和控股至１月７日中午

止；驢跡科技、ＧＨＷ ＩＮＴＬ至１月１０日中午止；中關村科技租賃至１月１４日中午止。

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