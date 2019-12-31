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31/12/2019 09:21

美股高位回吐，港股低開７７點報２８２４１點，國指跌２３點

　　《經濟通通訊社３１日專訊》隔晚美股高位回吐，亞洲股市今早跟隨跌勢，日經跌１８１點
，台北加權指數跌３８點。港股方面，在２０１９年最後一個交易日同樣低開，騰訊
（００７００）失守３８０元關口，低開１％並為表現最差之藍籌，而濠賭股同樣輕微下跌，金
沙（０１９２８）及銀娛（０００２７）跌０﹒８４％及０﹒７８％。另外，港股今日只有半日
市。恆生指數報２８２４１點，跌７７點或跌０﹒２８％，主板成交１４﹒３３億元。國企指數
報１１２０１點，跌２３點或跌０﹒２１％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒０８％，報６０﹒８５元；港交所
（００３８８）跌０﹒０８％，報２５６元；騰訊控股（００７００）跌１﹒１％，報３７９元
；中移動（００９４１）升０﹒３％，報６６元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒１８％，報８
２元。
　　
　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　３７９﹒００元　　　跌１﹒１０％
　　中海外　（００６８８）　　２９﹒８０元　　　跌１﹒００％
　　長實集團（０１１１３）　　５５﹒３０元　　　跌０﹒９０％
　　金沙中國（０１９２８）　　４１﹒１０元　　　跌０﹒８４％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５７﹒２５元　　　跌０﹒７８％

　　新地　　（０００１６）　１１８﹒１０元　　　跌０﹒７６％
　　領展　　（００８２３）　　８１﹒６０元　　　跌０﹒７３％
　　申洲國際（０２３１３）　１１２﹒９０元　　　跌０﹒６２％
　　中國神華（０１０８８）　　１６﹒４６元　　　跌０﹒６０％
　　中國銀行（０３９８８）　　　３﹒３４元　　　跌０﹒６０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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