《台股攻略－馮偉明》台股失守１２０００點，觀望氣氛濃厚

《台股攻略》台股今日（３１日）失守１２０００點大關，收１１９９７﹒１４點，跌

５６﹒２３點，成交金額為新台幣１１７４﹒０８億元。

元旦假期前觀望氣氛濃厚，台股呈低開格局，權值股台積電今日回吐，鴻海亦弱勢收新台幣

９０﹒８元，跌０﹒１１％，股王大立光收新台幣５０００元，升０﹒７％；台積電收新台幣

３３１元，跌１﹒０５％。被動元件股受惠於缺貨題材持續發酵，龍頭廠國巨升０﹒２３％，收

新台幣４３７元；華新科急升３﹒９１％，收新台幣２３９元。金融股普遍下跌，富邦金跌

０﹒６４％，收新台幣４６﹒４元；國泰金跌０﹒３５％，收新台幣４２﹒５５元；兆豐金跌

０﹒３３％，收新台幣３０﹒６元。

台股基本面仍然向好，資金持續流入，不過急升之後需要消化，指數回調屬正常現象，預料

短線會於１１６００點至１２０００點之間爭持，展望２０２０年台股有機會再創高峰。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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