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31/12/2019 15:49

《台股攻略－馮偉明》台股失守１２０００點，觀望氣氛濃厚

　　《台股攻略》台股今日（３１日）失守１２０００點大關，收１１９９７﹒１４點，跌
５６﹒２３點，成交金額為新台幣１１７４﹒０８億元。
　　元旦假期前觀望氣氛濃厚，台股呈低開格局，權值股台積電今日回吐，鴻海亦弱勢收新台幣
９０﹒８元，跌０﹒１１％，股王大立光收新台幣５０００元，升０﹒７％；台積電收新台幣
３３１元，跌１﹒０５％。被動元件股受惠於缺貨題材持續發酵，龍頭廠國巨升０﹒２３％，收
新台幣４３７元；華新科急升３﹒９１％，收新台幣２３９元。金融股普遍下跌，富邦金跌
０﹒６４％，收新台幣４６﹒４元；國泰金跌０﹒３５％，收新台幣４２﹒５５元；兆豐金跌
０﹒３３％，收新台幣３０﹒６元。
　　台股基本面仍然向好，資金持續流入，不過急升之後需要消化，指數回調屬正常現象，預料
短線會於１１６００點至１２０００點之間爭持，展望２０２０年台股有機會再創高峰。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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