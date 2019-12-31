【回顧展望－港股】中美貿議反覆，港股全年波動收漲２３４４點

《經濟通通訊社記者李皆穎、鄧經書３１日報道》２０１９年港股經歷像過山車一樣，

中美貿易戰線由去年延續到今年，港股整年呈先升後回格局。上半年中美關係經歷短暫蜜月期，

港股由１月至４月整整反彈四千點，高見３０２８０點，隨後港股下半年衰弱，除了中美「口水

戰」及互相增加貿易關稅之外，本港更爆發一列政治事件，有指令港股資金撤離，加劇恆指下跌

幅度。港股今日來到２０１９年最後交易日，只有半日市，以２８１８９點收爐，埋單總結全年

升２３４４點或９﹒０７％，全年上下波幅５３８３點；國指今年亦漲１０４３點或

１０﹒３１％，全年上下波幅２１４９點。



＊年初中美蜜月期談判造就四個月升浪＊



港股今年開市可算是出師不利，首個交易日（１月２日）隨即碰上內地財新ＰＭＩ跌穿５０

的榮枯線，恆指隨即跌幅擴大並收跌７１５點。隨後美國副貿易代表格里什將於１月７日至８日

率領美方工作組訪華，消息令恆指反彈，單單１月恆指便高收２０９６點，並開始逾４個月的升

浪。

雖然２月及３月內地經濟經濟數據都遜預期，但無礙港股港股走勢反彈，３月份財新ＰＭＩ

數據重返枯榮線之上，ＡＨ兩地股市暢旺，而內地推出新一輪家電及汽車消費政策，帶動港股三

月急升３２０５點。另外，４月受惠於中美數據好轉，港股突破三萬點關口，惟月結未能企穩關

口，港股整月漲６４７點並連升四個月。

直到５月份，美國總統特朗普指，由於與中國的談慢進程緩慢，因此威脅向中國２０００億

美元商品所徵收的關稅提高至２５％，港股跌浪開始。中方亦不敢怠慢，立即作出反擊，並對

６００億美元加徵商品關稅的商品的稅率提高至２５％；美方再度反擊，考慮部分中國企業納入

觀察名單，並考慮停止供貨給華為。最後雙方似乎講和，兩國元首於６月１９日通電話後表示，

願意於二十國集團峰會上會晤，刺激恆指低位反彈。總結上半年，恆指共升２６９６點，單單

６月份已升１６４１點。



＊下半年社會運動持續，拖累投資意欲＊



下半年港股走勢反覆，早於６月起市民開始有大型示威活動，對「修訂逃犯條例」表示抗議

，特首林鄭月娥暫緩條例，惟堅決拒用「撤回」字眼，政治紛爭延續，但在貿易戰氣氛緩和下，

港股仍由６月初２６９００點關口升至７月尾約２８７００點，惟單計算７月港股仍跌

７６４點。

８月隨即進入「多事之秋」。聯儲局首先於７月３１日減息四分一厘，為２００８年以來首

次，影響支持大市氣氛；隨後美國總同特朗普宣布再向三千億元中國商品徵收１０％關稅。內地

方面，雖然國家宣布深圳發展為先行示範區，但對港股刺激有限，但計整個８月已重挫２０５３

點。港股９月雖然再度減息四分一厘，但本港政治事件愈演愈烈，９月份只反彈近４００點。

踏入１０月，政府為壓制示威活動，並宣布《禁蒙面法》先通過後設審議，投資者擔心政局

有反效果；而１０月份《施政報告》宣布放寬按揭上限，對地產股有一定程度支持，資金落鑊炒

起，令該月恆指反彈逾８００點。而年尾重點再度回歸至中美貿易，但兩國消息反覆不定，加上

美國國會通國《香港人權與民主法案》，令貿易戰存在隱憂；而１０月３０日美國禁進行年內第

三次減息，大事氣氛走弱，加上１１月本港發動「三罷活動」，該月港股回吐５６０點。



＊特朗普言論反覆，最終達成首後貿易協議＊



美方對中國徵收商品稅的期限將至，但特朗普表示仍表示對於貿易戰「沒有期限」，並至明

年１１月總統大選後，才有望與中國達成協議，引發股市輕微回吐；但隨後又吹緩和風，指出美

國白宮顧問庫什納已加入中美貿易談判。最後中美達成首階段貿易協議，美國農業部及美國貿易

代表辦公室的顧問Ｔｏｍ Ｋｅｈｏｅ表示，中國雖然已承諾未來兩年購買８００億美元美國農

產品，但具體採購行動將會依據市場狀況而定。

受消息影響，港股於１２月表現拾級而上，由低位２５９９５點開始反彈，１２日及１３日

裂口抽升，並維持於二萬八關口，惟１２月開始港股步入節日氣氛，於大約２８５００點開始止

步，總結１２月整月恆指升１８４３點或７％，收市２８１８９點；國指整月升８６６點或８﹒

４１％，收報１１１６８點。

