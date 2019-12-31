【回顧展望－港股】港股首季還看貿戰發展，專家審慎最多看二萬九

《經濟通通訊社記者李皆穎、鄧經書３１日報道》港股２０１９年走勢波動，受中美貿易戰

消息影響，年初首日開市隨即大瀉７１５點，惟隨後走勢反彈，四月份曾高見３０２８０點。對

於２０２０年首月及首季股市表現，兩位專家看法較為保守。

騰祺基金管理投資者管理董事沈慶洪向《經濟通訊社》表示，２０２０年股市首季走勢依然

難以估計，因為大市依然受政治事件主導，基本上走勢的波動性與２０１９年沒有大差別。另外

，英國「脫歐」後的影響及香港社會因素亦非常影響港股，當中本地因素暫時難望結束，尤其２

０２０年立法會選舉，社會事件仍有發酵空間。如果２０２０年１月中美真正成功簽署首段貿議

，港股首季或上望二萬九，但此是阻力位；若未能簽署，港股則見二萬六。

信誠聯席董事張智威對後市看法同樣較淡。他對《經濟通通訊社》表示，由於１月份農曆新

年，而就目前香港經濟而言，擔心會爆發大型裁員潮，特別會在新年前後發生。他預計裁員潮會

影響到股市表現，對於１月大市暫看頂位在２８００００點，首季頂位都只看２８８００；而

１月及首季底部約５０天線（２６９０９點）。



＊美國大選年，特朗普極力爭取選票＊



２０２０年為美國大選年，有分析指美國總統特朗普為爭取選票，會在貿易戰上下功夫。張

智威認為，特朗普為尋求連任，將會無所不用其極，未來一年將會繼續採用「陰晴不定」的戰略

。他解釋，如果過早與中國達成貿易協議，便會損失了選民的支持，但假如與中國的談判破裂，

則有機會影響到股市及經濟，因此他預料特朗普未來一年將「邊戰邊談」，直到大選塵埃落定之

後，中美貿易才會有新進展。

沈慶洪則指出，即使２０２０年１月正式簽署首階段貿易協議，但不代表雙方關係見明確好

轉；加上還有第二階段貿談還沒有展開，當中涉及高科技術轉移及知識版權等核心問題，相信談

判過程比今次更艱難。他認為，貿易戰只是中美關係其中一個枝節，當中問題癥結是美國根本想

壓制中國發展。

對於２０２０年聯儲局的息口路徑，張智威認為儲局以「鴿派」為主調，主要由於特朗普尋

求連任關係，預料他會無所不用其極地穩經濟，因此會繼續要求儲局主席鮑威爾繼續進行減息。

但礙於美國經濟未有想像中的疲弱，張智威認為就算不減息都只會維持息口不變，最多有機會減

息一至兩次。他同樣預料，２０２０年儲局會繼續進行量化寬鬆來穩保經濟，直到１１月大選為

止。

沈慶洪看法略有不同，他認為除非環球經濟有重大變故，否則明年美聯儲明年繼續減息機會

不大。他指出，由於明年為美國總統選舉年，美聯儲或不希望其貨幣政策會成為改變總統選舉結

果的因素，且現時美聯儲每月維持購買債券為市場注入資金，銀根依然維持寬鬆。



＊新經濟股被納入恆指專家看法不一＊



港交所（００３８８）開綠燈讓同股不同權股份在港上市，目的都是希望為帶動本港成交量

，提高本港股市市值。而阿里巴巴（０９９８８）掛牌後股價愈升愈有，不論規模還是交投都符

合納入主要股指的水平。然而，沈慶洪認為，阿里巴巴不會明年便被納入為恆指成分股，因為其

上市還未超過兩年，未符合以快速納入指數規則納入。生物科技股方面，他認為仍難以納入指數

，尤其普遍不少生技股仍然未錄得盈利。

張智威則唱反調，預測明年第二、三季「同股不同權股」獲納入的機會較高，而阿里巴巴與

美團（０３６９０）都樣有機會成為恆指成分股，而以前者機會較高。因為目前兩者不論市值、

成交量都符合恆生指數公司要求，納入與否只是時間問題。但考慮到權重問題，屆時騰訊

（００７００）佔比有機會下調，觸發基金拋貨轉倉，投資者須留意。他更透露，目前生物科技

股可能另闢新徑，有傳與現時計劃成立「生物科技股指數」統一處理，因為該類股份雖然有大量

成交且股價上漲，但由於研究藥品一日未取得商業化，一日都會存在風險，因此納入恆生指數機

會稍微，因此另開新指數亦是未嘗不可的做法。



＊滬深港通實名制料對港股影響不大＊



另外，早前內地一直研究滬深港通實名制，張智威認為，該政策主要對內地股市有影響，他

解釋，實名制最主要是針對走資行為，對本港股民而言整體影響不大。至於會否影響成交，他認

為會有影響，但相對地較為輕微，應該不用太擔心。

沈慶洪認為滬深實名制不會影響投資意欲，因為這是令買賣雙方的身分更透明，減低市場的

違法行為，相信純粹是適應的時間問題。但長遠如何影響市場，還看政策施行後情況。

