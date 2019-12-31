【回顧展望－港股】明年新經濟股看高一線，避開歐洲相關及石油股

《經濟通通訊社記者李皆穎、鄧經書３１日報道》港股經歷動盪的一年，不知道各位投資者

年結時是賺是蝕？２０２０年即將來臨，究竟未來一年大市有甚麼板塊值得落注，又有甚麼板塊

是地雷區呢？兩位專家都提供了詳細２０２０年板塊攻略，讓投資者參考！



＊阿里巴巴見低吸納，業績預料有增長空間＊



自阿里巴巴（０９９８８）回港上市後，市場憧憬會否有更多中概股回流本港。信誠聯席董

事張智威對《經濟通通訊社》表示，這個憧憬可能讓大家失望，他預計中概股未必會太快回港，

主要因為本港政治活動仍未解決，任何股份來港上市有一定風險，對上市估值有負面影響。再者

，內地近日定調大力發展澳門，因此，中概股會否集中赴港上市仍為未知之數。話雖如此，阿里

巴巴已經回歸港股，相信會帶動本港新經濟股升勢，張智威認為阿里仍有增長空間，除了業績強

勁外，電商銷售方面也有良好表現，他預計首季阿里有望上到２３０元。

騰祺基金管理投資者管理董事沈慶洪向《經濟通通訊社》表示，中概股回流香港上市是市場

趨勢。他認為，如果明年市況穩定及阿里巴巴股價表現不錯，亦會增加在港第二上市的吸引力。

另外，考慮到現在中國與美國關係不穩，萬一美國對中概股採取封殺行動，回港上市可當作第二

手準備。他相信，新經濟股明年仍是焦點，因為其業務普遍較不受本地及外圍因素影響，當中騰

訊（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴的股價表現穩定，甚或有可觀升幅。他指出

，內需消費未來在中國ＧＤＰ的佔比將會愈來愈高，有利阿里巴巴網購業務保持增長，加上電子

支付行業的龍頭地位，之後納入港股通後估計北水會「掃貨」，建議阿里股價在２００元以下可

以收集。



＊張智威：明年看好內房股，富力地產可追＊



對於２０２０年首季有何投資心得，張智威則看好內房股。他提到國家主席習近平提出「六

穩」經濟策略，而股市及樓市相信是未來一年中央政府的重點穩守事項。近期內地多個樓市政策

鬆綁已經反映中央意向，政策令內地房企資金回籠期縮減，因此今年內地樓市才有好成績。

張智威表示，曾與內房管理層溝通，獲悉內地房企的賣樓計劃已經去到２０２０年第二、三

季，反映中國樓市熾熱情況將逐步升溫。投資者如考慮入手，他推介買入富力地產

（０２７７７），雖然早前公司發新股籌３７億元而拖累股價表現，這等「抽水」在房企中常現

，重點是公司的銷售業績及派息政策穩定，目前息率高達９﹒８２厘，對比起同行而言屬高息股

，現價追入也可考慮，目標價先看１８元。

另外，２０２０年為５Ｇ換機周期的高峰，張智威認為手機相關類股份仍有水位可炒，他特

別推介小米（０１８１０），指出該股將推出新手機，性價比出眾，相信可以以跑贏同業，他建

議約１０元買入，目標價１２元。另外一些中資電訊相關股也可考慮，例如中國鐵塔

（００７８８）。



＊沈慶洪：貿戰不明，避險選公用及收息股＊



沈慶洪明確表示，要決定２０２０年投資策略，還看中美能否如期１月簽署首段貿易協議，

他建議可採取較保守策略，如買入收息股及公用股避險。收租股推薦九倉置業（０１９９７），

首先該股是行業龍頭，旗下主要商場是海港城及時代廣場，位處尖沙咀及銅鑼灣的最旺旅遊地段

，只要本港示威活動緩和，其地理位置優勢一定令九置受益最大，建議４２元買入，目標價

５５元，穿４０元止蝕。

同樣地，他認為５Ｇ手機２０２０年可以繼續憧憬，因為５Ｇ制式將是未來發展方向，大陸

也繼續大力發展，當中他較看好瑞聲科技（０２０１８）、舜宇光學（０２３８２）及丘鈦科技

（０１４７８），因為他們是零件商龍頭，亦手握大量蘋果或華為手機的訂單，加上鏡頭出貨量

亦見增長，但要留意是否有新手機零件製造商加入戰團，以及內地５Ｇ進度的發展，他擔心內地

５Ｇ建設速度或未必如理想般美好。他建議，投資者可以考慮６０元買入瑞聲，目標價看８０元

，穿５５元止蝕；舜宇可考慮１３０元買入，目標價看１６０元，如跌穿１１５元則止蝕。

受經濟環境影響，沈慶洪認為，本年度企業業績基本增長放慢，但股價料不會太受影響，因

為此負面因素已經反映在股價內，反而一些業績減速較預計低的公司，反而有機會炒起。

對於２０２０年有哪些板塊應該避開？他認為，投資者應該避開石油股及基建股，因為基金

普遍喜歡輕資產的公司，估計股價來年普遍難有明顯突破。他預測明年經濟整體下行，市場自然

對石油產品需求減少，故認為明年油價不會大升，估計紐約期油會於５０至６０美元之間上落。

基金不喜歡重資產的公司，主要是公司業務投資額較大，令回本時間更長，從而影響公司盈利，

他認為基金可能會避開有國企背景的基建股，例如中鐵建（０１１８６）及中鐵（００３９０）

等，主要觀察到國企毛利上，與同類的民營企業相比較差，業績自然難有看頭。



＊本港政治事件頻密，房託類股份影響較大＊



張智威預料，中資企業業績相信可維持增長，但本地企業則難說，特別是今年本港政治事件

頻密，對房託類股份相信影響較大，而且早前多間本地零售企業已經叫苦連天，他認為業績出現

負數亦不足為奇。由於本港指數股及主要大成交量的股份都是以中資為主，相信對整體股市而言

屬正面，他預料內房、水泥、內險板塊有雙位數增長，食品等內需股有個位數增長。

２０２０年不可觸碰的板塊，張智威認為有關於英國概念的股份風險很高，特別是首相約翰

遜勝選後，英國「硬脫歐」機會大增，觸發英鎊下跌，加上英國「脫歐」還要商討「分手費」、

稅務、簽證等問題；而英國真正「脫歐」後，又會觸發北愛與蘇格蘭「脫英」危機，地緣政治有

機會引起第二輪經濟危機。因此以英鎊作為計算貨幣的企業都有機會股價下挫，包括長和

（００００１）、匯控（００００５）等，投資者可考慮先遠離為主。

