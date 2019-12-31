【回顧展望－港股】表列２０２０年１月份重要政經事項

《經濟通通訊社３１日專訊》表列２０２０年１月份重要政經事項：



地區 重要事項╱數據公布 觀察期

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香港

１日 －元旦日假期，滬深港通南北向暫停

３日 －零售業銷貨額統計 （１１月）

６日 －Ｍａｒｋｉｔ香港採購經理人指數 （１２月）

１０日 －屯門市地段第５１８號

青山灣段住宅地截標

１６日 －對外商品貿易貨量及價格統計 （１１月）

１７日 －２０２０年第一季業務展望

２０日 －經季節調整失業及就業不足統計 （第四季）

２０－２１日 －日本央行議息

２１日 －綜合消費物價指數（ＣＰＩ） （１２月）

－恆隆地產（００１０１）公布年度業績

２２－３０日 －滬深港通南向休市

２４－３０日 －滬深港通北向休市

２４日 －年三十，港股半日市

２７－２８日 －年初三、年初四港股休市

３０日 －進出口數據年比 （１２月）

３１日 －滬深港通南北向復市

－港幣供給Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３年比 （１２月）



中國大陸 １日 －元旦日假期，內地休市

２日 －財新製造業採購經理人指數 （１２月）

６日 －財新綜合採購經理人指數 （１２月）

－財新服務業採購經理人指數

１０－１５日 －貨幣供給Ｍ０至Ｍ２年比 （１２月）

２４－３０日 －農曆新年Ａ股休市



外圍

１日 －元旦日假期，歐美股市休市

１－３日 －日股休市

２日 －美國首次申請失業救濟金人數 （１２月２８日）

－美國Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理人指數 （１２月）

３日 －歐元區Ｍ３貨幣供給年比 （１１月）

６日 －美國Ｍａｒｋｉｔ服務及綜合採購經理人指數 （１２月）

－歐元區生產者價格指數（ＰＰＩ）年比及月比 （１１月）

７日 －美國供應管理協會（ＩＳＭ）非製造業指數 （１２月）

－歐元區消費者物價指數（ＣＰＩ）月比及預估年比 （１２月）

９日 －美國首次申請失業救濟金人數 （１月４日）

－歐元區失業率 （１１月）

１３日 －日本成人節，休市一天＿

１４日 －美國消費者物價指數（ＣＰＩ）月比 （１２月）

１５日 －美國生產物價指數（ＰＰＩ）最終需求月比 （１２月）

１６日 －美聯儲（ＦＯＭＣ）發表《褐皮書》

－美國首次申請失業救濟金人數 （１月１１日）

１７日 －美國新屋開工、營建許可 （１２月）

－歐元區消費者物價指數（ＣＰＩ）月比及年比 （１２月）

２０日 －馬丁路德金紀年日假期，美國休市

２０－２１日 －日本央行議息

２２日 －加拿大央行議息

２３日 －美國首次申請失業救濟金人數 （１月１８日）

－歐洲央行議息

２４日 －美國Ｍａｒｋｉｔ製造及服務業採購經理人指數 （１月預測）

２８一２９日 －美聯儲議息，３０日香港時間凌晨公布結果

－美國年化經濟增長（ＧＤＰ）季比 （第四季）

－美國首次申請失業救濟金人數 （１月２５日）

－歐元區失業率 （１２月）

３０日 －英倫銀行議息

３１日 －歐元區消費者物價指數（ＣＰＩ）月比 （１月）

－歐元區經季調經濟增長（ＧＤＰ）季比及年比 （第四季）

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（ｎｓ）

