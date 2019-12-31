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即市新聞

31/12/2019 13:46

【回顧展望－港股】表列部分大行及券商２０２０年恒指及國指目標

　　《經濟通通訊社３１日專訊》表列部分大行及券商２０２０年恆指及國指目標：

大行╱券商　　恆指（點）　　　　　國指（點）　　　　　　觀點　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
大摩　　　　　２７５００　　　　　１１５００　　　　　　企業盈利改善，對２０２０年股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市前景審慎樂觀，決定上調新興
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市場股市評級至「持有」

光大新鴻基　　３００００（最牛）　１２０００　　　　　　環球股市估值明顯回升，明年資
　　　　　　　２４０００（最熊）　　　　　　　　　　　　產價格波動性較大

建銀國際　　　３１０００（最牛）　１１５００（最牛）　　料美企盈利出現壓力，美股下挫
　　　　　　　２３５００（最熊）　１００００（最熊）　　將拖累港股明年上半年表現，預
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計明年港股大致呈前低後高的Ｗ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型走勢

耀才　　　　　３００００（最牛）　　　　　　　　　　　　較看好５Ｇ設備級內需，認為地
　　　　　　　２２０００（最熊）　　　　　　　　　　　　產、銀行及零售股存在較大的變
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　數，前景較為悲觀

瑞信　　　　　２８０００點　　　　　　　　　　　　　　　料明年企業不會出現強勁增長，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利率下調空間亦不大，明年中港
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股市出現大升浪的機會不大

瑞銀　　　　　２８７００點　　　　　　　　　　　　　　　中美達協首階段協議後，對中國
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　經濟「保６」感到樂觀，料更多
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中概股來港掛牌

星展　　　　　２８３００點　　　　　　　　　　　　　　　預期市場已反映主要負面不明朗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　因素，而貿易協議達將成會是
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股價催化劑

中銀國際　　　２８５００點　　　　　　　　　　　　　　　倘中美明年年初達成貿易協議，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中國亦會進一步向外擴大開放，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相信港股市場將會持續回穩

中信里昂　　　２９６００點　　　　　　　　　　　　　　　雖然假設本港社會不穩情況持　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　續，企業短期盈利會受影響，但
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　由於中資股的數目在恆指裡佔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比屬多數，故有關預測未算過
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於樂觀
　
招銀國際　　　３０２００（最牛）　１３１００（最牛）　　美元回落及中國ＧＤＰ增速相對
　　　　　　　２５１００（最熊）　１０２００（最熊）　　回穩有利港股及Ｈ股估值，人民
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幣匯價影響中性，核心ＣＰＩ偏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　低及中美紛爭持續則不利估值。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　綜合而言，料會令恆指估值於偏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　低的區間上落　　　　　　　　

匯豐私銀　　　２９２００點　　　　１２０９０　　　　　　中國的寬鬆政策很可能保持審慎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，將以穩增長為政策重點，因此
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　預料中國明年不會推行激進的刺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　激經濟措施或大幅調降利率　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｕｌ、ｋｓ）

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