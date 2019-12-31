《談國論企－黎偉成》財稅金融積融支持民企及小微企

《談國論企》中共中央、國務院於２０１９年１２月４日所發布的《關於營造更好發展環境

支持民營企業改革發展的意見》，力表要進一步減輕企業稅費負擔、完善民營企業直接融資和完

善民營企業直接融資支持制度等，三大財稅和金融措施，作為支持民企發展甚至做優做強的其中

重點，足見國家對民營企業、民營經濟的高度重視。相信政策今後會特別傾斜於民企，使民企更

為我國公有制為主體多種所有制經濟共同發展的重要組成部分。



＊降低增值稅率擴小微企優惠稅收範圍＊



《通知》在財稅、金融等方面對民企的支持，特別惹人注目的重點當然是（一）「進一步減

輕企業稅費負擔」，可視之為中央對民營企業的直接支持和高度重視，做法有：（Ｉ）「切實落

實更大規模減稅降費」。中央在過去多年以來一直在減稅降費的政策性措施，已經特別優待民營

企業和中小微企業，而此番所要做到的是要有更大規模的減稅降費，更強調要「切實落實」，包

括（ｉ）「造好降低增值稅稅率」，此一稅率的降低，肯定有利於民企在國內的經營、生產、投

資和回報，提升民企在境內外的競爭力，可能產生的效應，該是長遠和高度積極正面的；

至於（ｉｉ）「擴大享受稅收優惠小微企範圍」，此點所指的「小微企」，亦有十分重大意

義，因政府是把民營企業，和小微企作類分，即使都是民營，但特別強調的「小微企」是民營的

企業發展的規模屬小型甚至微型，而小型及微型民營企業，只要得到適度、有效和積極的支持，

便可以由「小微型」轉為「中型」，甚至是「大型」民企，故政府讓小微企所享受的稅收優惠範

圍加以擴大，實際就是支持整體民企的政策更廣更深。

和（ｉｉｉ）加大研發費用加計扣除力度、（ｉｖ）降低社保費率等政策，都是實質性降低

企業負擔的政策，同樣有利民企的發展、成長和壯大。

當然還有（ＩＩ）「建立完善監督檢查清單制度」，重點在於：落實涉企收費清單制度，清

理違規涉企收費、攤派事項和各類評比達標活動，加大力度清理整治第三方截留減稅降費紅利等

行為「，使民營企業經營和投資等活動更有範規範和正面的發展和基礎，才可以實施：進一步暢

通減稅降低傳導機制的政策，以切實降低民營企業成本費用。《通告》強調：既要以最嚴格的標

準防範逃稅，又要避免因為不當徵稅影響企業正常運行。

再看（二）「健全銀行業金融機構服務民營企業體系」，乃在稅務的支持的同時，在金融的

支持，同樣十分重要，因金融業對任何類別的行業和相關企業的日常經營生產運作以至長遠性的

投資的支持，作用及效益，有舉足輕重的影響，故政策上是要對金融業對民企作出強力的支持，

是必然而然之事，而此舉的目的是「就要進一步提高金融結構與經濟結構匹配度」，需要特別主

意的當然是中央要使金融機構支持民營企業和民營經濟，是要使金融結構與經濟結構相匹配，而

這正正是民企已為我國公有制為主體多種所有制經濟共同發展的重要組成部分，今後會進一步擴

大和深化發展，是為國策重點。



＊完善民企直接融資支持制增信支持體系＊



特別是《通知》要：（１）「支持發展以中小微民營企業為主要服務對象的中小金融機構」

，即指定中小金融機構的重點客用和支持對象，為中小微民營企業，是相對對口的做法，政策和

政略是絕對對勁的。

以及（２）要「深化聯合授信試點」，在鼓勵銀行與民營企業構建中長期銀行關係的同時，

更要健全授信盡職免責機制，包括：在內部績效考核制度中落實對小微企業貸款不良容忍的監管

政策，強化考核激勵，以便達到合理增加信用貸款、鼓勵銀行提前主動對接企業續貸需求，進一

步降低民營和小微企業綜合融資成本。

（三）「完善民營企業直接融資支持制度」，乃政策要求資本市場強化對民企的直接融資，

特別是股票市場：（Ａ）完善股票發行和再融資制度，提高民營企業首發上肯和再融資審核效率

。（Ｂ）積極鼓勵符合條件的民營企業在科創板市。深化創業板、新三板改革，服務民營企業持

續發展。（Ｃ）支持服務民營企業的區域性股權市場建設。

亦（Ｄ）支持民營企業發行債券，降低可轉債發行門檻。

甚至（Ｅ）在依法合規的前提下，支持資管產品和保險資金通過投資私募股權基金等方式積

極參與民營企業紓困。

（Ｆ）鼓勵通過債務重組等方式合力化解股票質押風險。積極吸引社會力量參與民營企業債

轉股。

（四）健全民營企業融資增信支持體系，包括：推進依托供應鏈的票據、訂單等動產質押融

資，鼓勵第三方建立供應鏈綜合服務平台。民營企業、中小企業以應收帳款申請擔保融資的，國

家機關、事業單位和大型企業等應付方應當及時確認債權債務關系。推動抵質押登記流程簡便化

、標準化、規範化，建立統一的動產和權利擔保登記公示系統。積極探索建立為優質民營企業增

信的新機制，鼓勵有條件的地方設立中小民營企業風險補償基金，研究推出民營企業增信示範項

目。發展民營企業債券融資支持工具，以市場方式增信支持民營企業融資。

由是印證我昨日之論：凡此，都予人以強烈的感覺，是：國家全力支持以民營企業為主的民

營經濟，而境內外坊間居然有不少人還是「堅持」甚麼「國進民退」的老黃曆、老掉牙說法，實

實在在的脫離實際，請多研看文件吧！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

