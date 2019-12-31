《中資異動》美圖急漲一成三，料全年虧損收窄至約３億人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》美圖公司（０１３５７）現價升１３﹒３３％，報１﹒７元；
成交約８３１萬股，涉資１４３６萬元。
美圖公布，預期截至今年１２月３１日止年度持續經營業務淨虧損介乎約３﹒０５億元人民
幣至３﹒５１億元人民幣，較去年同期虧損減少約４２﹒８％至３４﹒１％。
該集團指，虧損減少主因今年最後一個季度經調整後淨利潤約１５００萬至２１００萬元人
民幣之間，而今年度持續經營業務經調整淨虧損介乎約１﹒９億元至１﹒９６億元人民幣之間，
較去年同期減少約７７﹒３％至７６﹒６％。
現時，恆生指數報２８２６０，跌５８點或跌０﹒２１％，主板成交２１﹒６３億元。國企
指數報１１１９６，跌２９點或跌０﹒２６％。
上證綜合指數報３０３５，跌４點或跌０﹒１５％，成交６６﹒２９億元人民幣。
深證成份指數報１０３５７，跌８點或跌０﹒０８％，成交７４﹒０３億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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閱文集團 （００７７２） ３２﹒１０元 跌 ０﹒３１％
同程藝龍 （００７８０） １３﹒２０元 跌 １﹒４９％
創夢天地 （０１１１９） ４﹒４６元 升 ０﹒４５％
美圖公司 （０１３５７） １﹒７０元 升１３﹒３３％
小米集團 （０１８１０） １０﹒６２元 跌 ０﹒１９％
平安好醫生（０１８３３） ５６﹒８０元 跌 ０﹒４４％
美團點評 （０３６９０） １０１﹒９０元 跌 ０﹒５９％
映客 （０３７００） １﹒１１元 無升跌
眾安在綫 （０６０６０） ２８﹒４０元 跌 ０﹒８７％
阿里巴巴 （０９９８８） ２０７﹒６０元 跌 １﹒４２％
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（ｙｋ）