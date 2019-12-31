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即市新聞

31/12/2019 09:32

《中資異動》美圖急漲一成三，料全年虧損收窄至約３億人幣

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美圖公司（０１３５７）現價升１３﹒３３％，報１﹒７元；
成交約８３１萬股，涉資１４３６萬元。
　　美圖公布，預期截至今年１２月３１日止年度持續經營業務淨虧損介乎約３﹒０５億元人民
幣至３﹒５１億元人民幣，較去年同期虧損減少約４２﹒８％至３４﹒１％。
　　該集團指，虧損減少主因今年最後一個季度經調整後淨利潤約１５００萬至２１００萬元人
民幣之間，而今年度持續經營業務經調整淨虧損介乎約１﹒９億元至１﹒９６億元人民幣之間，
較去年同期減少約７７﹒３％至７６﹒６％。
　　現時，恆生指數報２８２６０，跌５８點或跌０﹒２１％，主板成交２１﹒６３億元。國企
指數報１１１９６，跌２９點或跌０﹒２６％。
　　上證綜合指數報３０３５，跌４點或跌０﹒１５％，成交６６﹒２９億元人民幣。
　　深證成份指數報１０３５７，跌８點或跌０﹒０８％，成交７４﹒０３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　閱文集團　（００７７２）　　　３２﹒１０元　　　跌　０﹒３１％
　　同程藝龍　（００７８０）　　　１３﹒２０元　　　跌　１﹒４９％
　　創夢天地　（０１１１９）　　　　４﹒４６元　　　升　０﹒４５％
　　美圖公司　（０１３５７）　　　　１﹒７０元　　　升１３﹒３３％
　　小米集團　（０１８１０）　　　１０﹒６２元　　　跌　０﹒１９％

　　平安好醫生（０１８３３）　　　５６﹒８０元　　　跌　０﹒４４％
　　美團點評　（０３６９０）　　１０１﹒９０元　　　跌　０﹒５９％
　　映客　　　（０３７００）　　　　１﹒１１元　　　無升跌
　　眾安在綫　（０６０６０）　　　２８﹒４０元　　　跌　０﹒８７％
　　阿里巴巴　（０９９８８）　　２０７﹒６０元　　　跌　１﹒４２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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