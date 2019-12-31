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即市新聞

31/12/2019 10:04

《異動股》益美（１８７０）突遭洗倉，現急瀉近七成半暫最差個股

　　《經濟通通訊社３１日專訊》益美國際控股（０１８７０）現價跌７４﹒１６％，報
０﹒６９元，盤中低見０﹒６５元，創上市新低；成交約３３７２萬股，涉資３８９４萬元。
　　益美國際於１１月８日上市，於１１月２６日創下上市新高，１１月２９日價格穩定期於
１１月２９日結束。值得關注的是，股份有兩名股東分別持有３７﹒５％股權，公眾持股量只有
２５％，屬高度股權集中股份。資料顯示，創市証券今早淨沽出２２２﹒１萬股股份，涉及金額
４３４﹒３萬元，加權平均價為１﹒９５５元；越秀証券亦淨沽出１９０﹒８萬元，加權平均價
為０﹒７６６元。
　　而越秀證券、創市証券，均為股份上市的聯席賬簿管理人。
　　現時，恆生指數報２８２３４點，跌８５點或跌０﹒３０％，主板成交１３９﹒８９億元。
國企指數報１１１９２點，跌３２點或跌０﹒２９％。
　　上證綜指報３０４３點，升３點或升０﹒１０％，成交６３５﹒２１億元人民幣。
　　深成指報１０４２７點，升６１點或升０﹒６０％，成交９０３﹒８１億元人民幣。

　　十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　益美國際（０１８７０）　　０﹒７４０元　　　跌７２﹒２８％
　　恆嘉租賃（００３７９）　　０﹒０１３元　　　跌１８﹒７５％
　　世紀建業（０００７９）　　０﹒２４０元　　　跌１８﹒６４％
　　德萊建業（０１５４６）　　０﹒３４５元　　　跌１６﹒８７％
　　中地乳業（０１４９２）　　０﹒４１５元　　　跌１６﹒１６％

　　世紀金花（００１６２）　　０﹒２１２元　　　跌１３﹒４７％
　　基石金融（０８１１２）　　０﹒０４５元　　　跌１３﹒４６％
　　浙江投資（０８３６６）　　０﹒４１５元　　　跌１１﹒７０％
　　綠科科技（００１９５）　　０﹒１５１元　　　跌１０﹒６５％
　　安悅國際（０８２４５）　　０﹒０１７元　　　跌１０﹒５３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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