《異動股》益美（１８７０）突遭洗倉，現急瀉近七成半暫最差個股

《經濟通通訊社３１日專訊》益美國際控股（０１８７０）現價跌７４﹒１６％，報

０﹒６９元，盤中低見０﹒６５元，創上市新低；成交約３３７２萬股，涉資３８９４萬元。

益美國際於１１月８日上市，於１１月２６日創下上市新高，１１月２９日價格穩定期於

１１月２９日結束。值得關注的是，股份有兩名股東分別持有３７﹒５％股權，公眾持股量只有

２５％，屬高度股權集中股份。資料顯示，創市証券今早淨沽出２２２﹒１萬股股份，涉及金額

４３４﹒３萬元，加權平均價為１﹒９５５元；越秀証券亦淨沽出１９０﹒８萬元，加權平均價

為０﹒７６６元。

而越秀證券、創市証券，均為股份上市的聯席賬簿管理人。

現時，恆生指數報２８２３４點，跌８５點或跌０﹒３０％，主板成交１３９﹒８９億元。

國企指數報１１１９２點，跌３２點或跌０﹒２９％。

上證綜指報３０４３點，升３點或升０﹒１０％，成交６３５﹒２１億元人民幣。

深成指報１０４２７點，升６１點或升０﹒６０％，成交９０３﹒８１億元人民幣。



十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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益美國際（０１８７０） ０﹒７４０元 跌７２﹒２８％

恆嘉租賃（００３７９） ０﹒０１３元 跌１８﹒７５％

世紀建業（０００７９） ０﹒２４０元 跌１８﹒６４％

德萊建業（０１５４６） ０﹒３４５元 跌１６﹒８７％

中地乳業（０１４９２） ０﹒４１５元 跌１６﹒１６％



世紀金花（００１６２） ０﹒２１２元 跌１３﹒４７％

基石金融（０８１１２） ０﹒０４５元 跌１３﹒４６％

浙江投資（０８３６６） ０﹒４１５元 跌１１﹒７０％

綠科科技（００１９５） ０﹒１５１元 跌１０﹒６５％

安悅國際（０８２４５） ０﹒０１７元 跌１０﹒５３％

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（ｕｌ）

