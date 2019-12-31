《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中國銀保監會對《中國銀保監會農村中小
金融機構行政許可事項實施辦法》進行了修訂，形成了《中國銀保監會農村中小銀行機構行政許
可事項實施辦法》，自公布之日起施行，原辦法同時廢止。
本次修訂主要著眼於持續推進簡政放權、進一步完善農村金融服務體系、提升相關股權監管
規則一致性、進一步做好銀行業對外開放工作，同時結合監管實際對部分行政許可事項審批條件
予以優化調整，進一步提升准入監管質效。
31/12/2019 16:05
【駐京專電】銀保監：完善農村金融服務體系優化部分行政許可審批
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中國銀保監會對《中國銀保監會農村中小
金融機構行政許可事項實施辦法》進行了修訂，形成了《中國銀保監會農村中小銀行機構行政許
可事項實施辦法》，自公布之日起施行，原辦法同時廢止。
本次修訂主要著眼於持續推進簡政放權、進一步完善農村金融服務體系、提升相關股權監管
規則一致性、進一步做好銀行業對外開放工作，同時結合監管實際對部分行政許可事項審批條件
予以優化調整，進一步提升准入監管質效。
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