【駐京專電】銀保監：完善農村金融服務體系優化部分行政許可審批

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中國銀保監會對《中國銀保監會農村中小

金融機構行政許可事項實施辦法》進行了修訂，形成了《中國銀保監會農村中小銀行機構行政許

可事項實施辦法》，自公布之日起施行，原辦法同時廢止。

本次修訂主要著眼於持續推進簡政放權、進一步完善農村金融服務體系、提升相關股權監管

規則一致性、進一步做好銀行業對外開放工作，同時結合監管實際對部分行政許可事項審批條件

予以優化調整，進一步提升准入監管質效。

