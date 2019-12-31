【駐滬專電】上港集團：海法新港項目計劃２０２１年投入運營

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》上海國際港務集團（滬：６０００１８）

總裁嚴俊今日在第十屆上海國資高峰論壇上表示，上港集團全資開發的以色列港口項目海法新港

項目整體進展順利，項目一期工程計劃將於２０２１年投入運營。

嚴俊表示，海法新港的建成運營，是上海港主動對接國家「一帶一路」倡議的一項重要舉措

，也是上海國資走出去，參與國際市場航運資源配置的一次有益嘗試，同時進一步提升了上海國

際航運中心的外部影響力。

