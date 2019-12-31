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31/12/2019 13:41

【駐滬專電】綠地與海通戰略合作，海通將購綠地外灘中心辦公物業

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》綠地控股（滬：６００６０６）近日與海
通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）簽署戰略合作協議，雙方將在金融等方面建立長期
穩定的戰略合作關係。
　　其中，海通證券將購買綠地外灘中心寫字樓物業，從而充分發揮各自優勢資源，全面助力上
海外灘金融集聚帶和上海「五個中心」建設。
　　綠地外灘中心位於上海外灘金融集聚帶，是上海重點打造的全球金融中心核心區。目前７棟
總部辦公已經基本落成，計劃２０２０年第一季度交付給首批入駐企業使用。

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