《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》綠地控股（滬：６００６０６）近日與海
通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）簽署戰略合作協議，雙方將在金融等方面建立長期
穩定的戰略合作關係。
其中，海通證券將購買綠地外灘中心寫字樓物業，從而充分發揮各自優勢資源，全面助力上
海外灘金融集聚帶和上海「五個中心」建設。
綠地外灘中心位於上海外灘金融集聚帶，是上海重點打造的全球金融中心核心區。目前７棟
總部辦公已經基本落成，計劃２０２０年第一季度交付給首批入駐企業使用。
31/12/2019 13:41
【駐滬專電】綠地與海通戰略合作，海通將購綠地外灘中心辦公物業
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》綠地控股（滬：６００６０６）近日與海
通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）簽署戰略合作協議，雙方將在金融等方面建立長期
穩定的戰略合作關係。
其中，海通證券將購買綠地外灘中心寫字樓物業，從而充分發揮各自優勢資源，全面助力上
海外灘金融集聚帶和上海「五個中心」建設。
綠地外灘中心位於上海外灘金融集聚帶，是上海重點打造的全球金融中心核心區。目前７棟
總部辦公已經基本落成，計劃２０２０年第一季度交付給首批入駐企業使用。
|FOCUS31/12/2019
【FOCUS】Byebye 2019 勇迎下個新十年
|生財有道31/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料內房升勢可維持多半年
|樂天金匯31/12/2019
中美貿易關係仍存有不確定性 金價有支持
|國際動態31/12/2019
荷蘭正名Netherlands 重塑國家形象
|生財有道30/12/2019
會德豐借50萬呎地建逾2千伙過渡性房屋
|生財有道30/12/2019
【回顧展望－國金】美元料反覆 圓匯英鎊看俏 貴金屬撐起一片天
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰