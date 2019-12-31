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31/12/2019 14:24

【駐滬專電】臨港集團正積極培育企業上市科創板

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》上海臨港集團（滬：６００８４８）總裁
袁國華今日在第十屆上海國資高峰論壇上表示，上海臨港產業園區集聚了大量優質科創企業，已
上市企業總量達２８０家，其中上交所上市企業９０家，另外有較大潛力近期上市的企業約７０
家。
　　他指出，臨港集團與上交所建立了長期互信合作的關係，建立了科創企業培育、遴選、推薦
等一套機制，為科創企業搭建對接科創板的渠道，加速企業上市科創板。

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