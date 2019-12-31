【駐滬專電】臨港集團正積極培育企業上市科創板

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》上海臨港集團（滬：６００８４８）總裁
袁國華今日在第十屆上海國資高峰論壇上表示，上海臨港產業園區集聚了大量優質科創企業，已
上市企業總量達２８０家，其中上交所上市企業９０家，另外有較大潛力近期上市的企業約７０
家。
他指出，臨港集團與上交所建立了長期互信合作的關係，建立了科創企業培育、遴選、推薦
等一套機制，為科創企業搭建對接科創板的渠道，加速企業上市科創板。
|生財有道31/12/2019
【回顧展望】2019年收爐 2020年買咩好、有咩要避?（有片）
|生財有道31/12/2019
【回顧展望－港股】港股首季還看貿戰發展 專家審慎最多看二萬九
|生財有道31/12/2019
【回顧展望－港股】中美貿議反覆 港股全年波動收漲2344點
|FOCUS31/12/2019
【FOCUS】Byebye 2019 勇迎下個新十年
|生財有道31/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料內房升勢可維持多半年
|樂天金匯31/12/2019
中美貿易關係仍存有不確定性 金價有支持
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰