【駐滬專電】臨港集團正積極培育企業上市科創板

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》上海臨港集團（滬：６００８４８）總裁

袁國華今日在第十屆上海國資高峰論壇上表示，上海臨港產業園區集聚了大量優質科創企業，已

上市企業總量達２８０家，其中上交所上市企業９０家，另外有較大潛力近期上市的企業約７０

家。

他指出，臨港集團與上交所建立了長期互信合作的關係，建立了科創企業培育、遴選、推薦

等一套機制，為科創企業搭建對接科創板的渠道，加速企業上市科創板。

