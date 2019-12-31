《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》上交所公告稱，自２０２０年１月１日起
，下調主板和科創板上市公司股票上市費收費標準。
其中，對於主板上市公司，上市初費調整為每年１２﹒５萬元（人民幣．下同）至１７﹒５
萬元不等，上市年費調整為每年５萬元至７﹒５萬元不等，暫免收取總股本４億股及以下的上市
公司上市初費和上市年費；科創板暫免收取上市初費和上市年費；優先股上市初費和上市年費收
費標準按上述同板塊收費標準的８０％確定，並適用暫免規定。
31/12/2019 16:08
【駐滬專電】上交所１月１日起下調公司股票上市費用
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》上交所公告稱，自２０２０年１月１日起
，下調主板和科創板上市公司股票上市費收費標準。
其中，對於主板上市公司，上市初費調整為每年１２﹒５萬元（人民幣．下同）至１７﹒５
萬元不等，上市年費調整為每年５萬元至７﹒５萬元不等，暫免收取總股本４億股及以下的上市
公司上市初費和上市年費；科創板暫免收取上市初費和上市年費；優先股上市初費和上市年費收
費標準按上述同板塊收費標準的８０％確定，並適用暫免規定。
|生財有道31/12/2019
【回顧展望】2019年收爐 2020年買咩好、有咩要避?（有片）
|中國故事31/12/2019
【回顧展望－三千攻防】企業盈利升＋增量資金 A股明年穩中有升
|中國故事31/12/2019
【回顧展望－三千攻防】A股維穩見效量價齊升 滬綜指年漲22%
|生財有道31/12/2019
【回顧展望－港股】明年新經濟股看高一線 避開歐洲相關及石油股
|生財有道31/12/2019
【回顧展望－港股】港股首季還看貿戰發展 專家審慎最多看二萬九
|生財有道31/12/2019
【回顧展望－港股】中美貿議反覆 港股全年波動收漲2344點
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰