【駐滬專電】上交所１月１日起下調公司股票上市費用

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》上交所公告稱，自２０２０年１月１日起

，下調主板和科創板上市公司股票上市費收費標準。

其中，對於主板上市公司，上市初費調整為每年１２﹒５萬元（人民幣．下同）至１７﹒５

萬元不等，上市年費調整為每年５萬元至７﹒５萬元不等，暫免收取總股本４億股及以下的上市

公司上市初費和上市年費；科創板暫免收取上市初費和上市年費；優先股上市初費和上市年費收

費標準按上述同板塊收費標準的８０％確定，並適用暫免規定。

