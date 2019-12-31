《美元走勢－羅明立》美元兌日圓如穿１０８﹒２，走勢將不理想

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒８８ １０８﹒５９ １０８﹒８７

歐元╱美元 １﹒１２１７ １﹒１１９６ １﹒１１９９

英鎊╱美元 １﹒３１３６ １﹒３１０８ １﹒３１１７

美元╱瑞郎 ０﹒９６９０ ０﹒９６６９ ０﹒９６８３

美元╱港元 ７﹒７８９４ ７﹒７８１２ ７﹒７８７６

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《美元走勢》美國芝加哥採購經理指數（ＰＭＩ）從１１月的４６﹒３升至１２月的

４８﹒９，高於預期的４８。１１月份待完成房屋交易指數升１﹒２％，符合預期。昨日

（３０日），美股全面回落，相信是調整近期的升幅。美匯指數在１２月１２日的低位

９６﹒６０附近繼續有支持，個別近期強勢的非美貨幣小時圖有背馳現象，小心短線有調整。投

資者憧憬中美將於下周簽署首階段貿易協定，有利市場氣氛，看美元能否守住９６﹒６０。

較早前美國軍方曾指，北韓領袖金正恩疑不滿美朝核峰會進度緩慢，將於元旦期間試射長程

導彈。美國白宮國家安全顧問奧布賴恩表示，若北韓真試射長程或可攜核彈頭的導彈，則美方將

會保留作出合宜應對方式的權利，言論加劇市場對朝鮮半島局勢不確定性的擔憂，地緣局勢推升

日圓走勢，美元兌日圓如跌破１０８﹒２０走勢將不理想。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１６０ １﹒１２７０ １﹒１１１０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３０５０ １﹒３１８０ １﹒３０００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

