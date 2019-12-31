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即市新聞

31/12/2019 15:41

《美元走勢－羅明立》美元兌日圓如穿１０８﹒２，走勢將不理想

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒８８　　　１０８﹒５９　　　１０８﹒８７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２１７　　　１﹒１１９６　　　１﹒１１９９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１３６　　　１﹒３１０８　　　１﹒３１１７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９６９０　　　０﹒９６６９　　　０﹒９６８３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８９４　　　７﹒７８１２　　　７﹒７８７６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國芝加哥採購經理指數（ＰＭＩ）從１１月的４６﹒３升至１２月的
４８﹒９，高於預期的４８。１１月份待完成房屋交易指數升１﹒２％，符合預期。昨日
（３０日），美股全面回落，相信是調整近期的升幅。美匯指數在１２月１２日的低位
９６﹒６０附近繼續有支持，個別近期強勢的非美貨幣小時圖有背馳現象，小心短線有調整。投
資者憧憬中美將於下周簽署首階段貿易協定，有利市場氣氛，看美元能否守住９６﹒６０。
　　較早前美國軍方曾指，北韓領袖金正恩疑不滿美朝核峰會進度緩慢，將於元旦期間試射長程
導彈。美國白宮國家安全顧問奧布賴恩表示，若北韓真試射長程或可攜核彈頭的導彈，則美方將
會保留作出合宜應對方式的權利，言論加劇市場對朝鮮半島局勢不確定性的擔憂，地緣局勢推升
日圓走勢，美元兌日圓如跌破１０８﹒２０走勢將不理想。
　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１６０　　　１﹒１２７０　　　１﹒１１１０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３０５０　　　１﹒３１８０　　　１﹒３０００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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