【本港樓市】中原：工商舖全年買賣成交４７８４宗，價量跌逾四成

《經濟通通訊社３１日專訊》中原（工商舖）資料顯示，２０１９全年共錄得約４７８４宗

買賣成交，涉及總成交金額約１２１７﹒０８億元，按年均跌逾四成。展望２０２０年，中美兩

國即將簽訂首階段協議，近期社會事件亦見放緩跡象，相信在香港成熟及健全的投資環境下，投

資者會陸續重投市場，料第二季市況會逐漸復甦。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，全年計算，２０１９年總共錄得約４７８４宗工商

舖買賣個案，累積總金額約１２１７﹒０８億元，分別下跌約４８﹒７％及４５﹒８８％。翻查

資料，２００３年沙士時期成交宗數約６２１５宗，而２００８年金融海嘯時期就錄得約

１０９４７宗成交，意味２０１９年工商舖市場投資氣氛較前述兩個時期更為淡靜。

至於單計１２月份，因正值聖誕及新年檔期，屬傳統淡季，工商舖租賣交投按月再跌。據統

計，１２月共錄得約１９８宗工商舖買賣成交個案，涉及總成交金額約２７﹒２２億元，按月分

別下跌約１３﹒９１％及６﹒０４％，按年計則大幅下滑約３７﹒３４％及８５﹒９４％。

租務方面，１２月有約９４７宗成交，按月跌１４﹒３７％，總金額約７２４８萬元，金額

則保持平穩；按年減幅錄得約２６﹒７％及３５﹒８５％。（ｂｉ）

