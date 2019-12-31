【賣地計劃】中原：安達臣道地皮料吸引大型發展商，估值１１９億

《經濟通通訊社３１日專訊》發展局公布明年１月至３月賣地計劃，將推出３幅住宅地，分

別位於旺角及觀塘安達臣道，合共提供約１８５０伙，政府亦將於下季推出１幅啟德商業地。

中原測量師行黎堅輝表示，由今年下半年開始，整體市況受社會事件影響，交投氣氛明顯回

落，但參考近期港鐵（０００６６）公布日出康城意向書數目反應理想，大坑道地皮標書反應亦

非常踴躍，同時從近期政府招標結果公布顯示，部份失落地皮之發展商所出價亦相當接近，甚具

競爭性，顯示發展商對市區優質地皮的渴求，對後市不宜過份看淡。



＊旺角兩地皮料吸引中小大型發展商競投＊



中原測量師行高級經理吳庭琛表示，九龍旺角新填地街及上海街住宅地屬市區罕貴地皮，交

通四通八達，惟地皮分成兩部份，開則上有難度，發展時亦有一定限制，預計將發展成細單位出

售。料最高可建樓面面積約２４４１７平方呎，預計每呎樓面地價約９０００元，總值２﹒２億

元。

另外，九龍旺角豉油街及上海街交界住宅地皮，料最高可建樓面面積約６０５５２平方呎，

規模較上一幅大型，發展上更有彈性，預計將作中小型住宅發展，預計每呎樓面地價約１﹒１萬

元，總值６﹒７億元。兩幅旺角地皮規模不大，投資金額及風險相對較低，有一定吸引力，相對

市區重建地皮發展需涉及舊樓清拆、收樓及業權等問題，所面對困難及所需時間定必較大，料除

了吸引大型發展商外，亦會吸引中小型發展商入標競投。



＊安達臣道地皮料以合組財團競投為主，估值１１９億＊



至於九龍觀塘安達臣道對出住宅地皮，料最高可建樓面面積約１１９萬平方呎，地皮規模龐

大，縱使該地位處新發展地區，但市區大型地皮罕有，相信亦會吸引不少大型發展商青睞，但因

投資金額龐大，相信標數不會多，價錢亦會相對保守，並以合組財團方式競投為主。參考該區

２０１８年一幅住宅地以樓面呎價約１﹒２萬元批出，考慮到近期市況等因素，預計每呎樓面地

價約１萬元，總值１１９億元。



＊啟德商業地料估值８２億元＊



政府下季推一幅啟德商業地，吳氏預料，地皮景觀一般，加上參考今個年度啟德區接連有商

業地流標及撻訂，地皮投資金額龐大，料發展商出價會相對保守，不過區內所剩下地皮數量不

多，預計本地大型發展商及中資均會有興趣競投，預計每呎樓面地價約７５００元，總值８２億

元。（ｂｎ）

