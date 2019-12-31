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即市新聞

31/12/2019 18:35

【本港樓市】經絡：受減息及新按保支持，料１２月按揭宗數或回升

　　《經濟通通訊社３１日專訊》經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，新批出及新取用按揭貸
款金額及宗數均錄得連續四個月下跌，原因是第四季樓市呈膠著狀態導致按市亦有所回調，加上
部分銀行提早於第四季「減產」，在市場氣氛不穩、按揭資金成本高企等情況下，銀行於年底時
對按揭業務積極性降低，批出的按揭亦有所減少，但１０月份有減息及放寬按揭成數等利好消息
，有機會令１２月份按揭宗數回升，料全年新批出及新取用按揭宗數將與去年的１０８１２３宗
及８６５８４宗相約。

＊今年轉按宗數或未能超越去年＊

　　１１月份轉按貸款額及宗數分別錄得６７﹒０３億元及１７８５宗，按月下跌３７％及
３１﹒３％。不過受惠於上半年轉按市場暢旺，首１１個月轉按金額及宗數分別仍按年增加
６﹒６％及０﹒４％，金額創有紀錄新高，宗數仍創九年新高。但曹德明預計，首１１月的轉按
宗數已按年大幅收窄，相信以全年計宗數或未能超越去年全年的３７７５１宗。
　　另外，１１月份的按揭比率為５１﹒２％，按月上升３﹒２％，平均還款年期增加８個月至
３２７月（即２７﹒３年），達到歷史高位，而平均按揭貸款金額則由上月的４２８萬元升至
４３３萬元，同樣亦是歷史新高。曹氏相信，放寬按揭成數令首置客的首期減少，但貸款額亦相
應增加，料未來的按揭比率、平均還款年期及平均按揭貸款金額亦會繼續上升。（ｂｉ）

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