【本港樓市】差估署樓價指數終止五連跌，１１月按月升１﹒８％

《經濟通通訊社３１日專訊》本港樓價連跌５個月後，１１月份止跌回升。差餉物業估價署
公布，本港１１月私人住宅單位售價指數報３８４﹒１，按月升１﹒７８％，按年升
４﹒７２％。首１１個月私人住宅樓價指數就升６﹒８７％。
其中，中小型單位（１００平方米以下）樓價報３８６﹒７，按月升１﹒７６％；而大型單
位（１００平方米或以上）樓價指數報則為３２２﹒６，按月升１﹒１％。（ｓｋ）
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