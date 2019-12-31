《經濟通通訊社３１日專訊》赤子城科技（０９９１１）超購近１４４１倍，成為今年全年
的超購王，赤子城科技主席劉春河在上市儀式後表示，非常感謝香港市場，認為此等追捧是對中
國人工智能業務的高度認同，亦表示集團現時累積近百億的全球用戶，用戶遍及海外近２００個
國家和地區。
集團的基石投資者為火幣科技（０１６１１）旗下資本，他認為火幣科技為區塊鏈技術的領
先者，未來將繼續合作，亦對全球各大的流量平台採取開放的態度。（ｂｎ）
31/12/2019 10:30
【新股掛牌】赤子城成今年超購王，劉春河：非常感謝香港市場
《經濟通通訊社３１日專訊》赤子城科技（０９９１１）超購近１４４１倍，成為今年全年
的超購王，赤子城科技主席劉春河在上市儀式後表示，非常感謝香港市場，認為此等追捧是對中
國人工智能業務的高度認同，亦表示集團現時累積近百億的全球用戶，用戶遍及海外近２００個
國家和地區。
集團的基石投資者為火幣科技（０１６１１）旗下資本，他認為火幣科技為區塊鏈技術的領
先者，未來將繼續合作，亦對全球各大的流量平台採取開放的態度。（ｂｎ）
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