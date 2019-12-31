《經濟通通訊社３１日專訊》台州水務（０１５４２）主席顏傳華於上市儀式後表示，目前
公司的工程項目進展順利，而集團的是次集資所得的９０％資金將用於建設台州市第三期供水系
統，他表示將嚴格按照招股書披露的要求執行，亦預期後年可建成投運。
他指，今年上半年雨水充沛對供水量有一定的影響，但下半年的供水量達到公司預期的平均
水平，並指下半年的供水量為公司帶來正面影響。另外，他補充，將視乎是次的集資情況來決定
公司的減債目標。（ｂｎ）
31/12/2019 10:47
【新股掛牌】台州水務（０１５４２）：下半年供水量具正面影響
《經濟通通訊社３１日專訊》台州水務（０１５４２）主席顏傳華於上市儀式後表示，目前
公司的工程項目進展順利，而集團的是次集資所得的９０％資金將用於建設台州市第三期供水系
統，他表示將嚴格按照招股書披露的要求執行，亦預期後年可建成投運。
他指，今年上半年雨水充沛對供水量有一定的影響，但下半年的供水量達到公司預期的平均
水平，並指下半年的供水量為公司帶來正面影響。另外，他補充，將視乎是次的集資情況來決定
公司的減債目標。（ｂｎ）
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