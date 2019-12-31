【港元利率】年結日隔夜息飆升至４﹒５６厘，創年內新高

《經濟通通訊社３１日專訊》２０１９年最後一個交易日，港元匯價呈強，早段最高曾見

７﹒７８３９，創兩周新高，但拆息普遍走低，僅隔夜息、六個月和十二個月拆息上升。其中，

隔夜息大漲１﹒８２厘，高見４﹒５６２２６厘，創年內最高。雖然一周拆息仍企３厘以上，但

兩錢跌穿３厘，報２﹒９０６０７厘，而主要指標利率一個月及三個月拆息亦告回落。

與樓按相關的一個月拆息今日報２﹒６６６１３厘，與同期美元息差收窄至８７個基點。三

個月期拆息亦降至２﹒４２７８６厘，較同期美息高約４８個基點。六個月拆息和十二個月拆息

則分別升至２﹒４２５７１厘和２﹒４３２７４厘。

港元今早在７﹒７８３９－７﹒７８９３之間上落，最新報７﹒７８４２，較前收市價升約

０﹒０５％。

金融管理局副總裁李達志月內兩度撰文，為香港資金流向解畫。他指過去半年的社會狀況無

可避免地為實體經濟帶來衝擊，但金融市場仍保持穩定，強調綜合多方面的分析，並未看到香港

有明顯資金流走的情況，即使真的有資金流走，這對一個國際金融中心來說是正常的事，而本港

銀行體系裏也有龐大的流動性和堅實的基礎來應付，確保本港金融體系的穩定。

另外，中美貿易戰傳出新進展，副總理劉鶴據報本周將會率團訪美，與美國簽署第一階段貿

易協議。白宮貿易顧問納瓦羅則預料，中美可能於下周前後簽署協議。不過，隔晚美股高位回吐

，港股今早低開７７點後，最新跌約１７０點。（ｃｌ）

