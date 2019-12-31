  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/12/2019 12:31

【本港樓市】陳帆：公屋供應有改善，但預計未來十年供求仍有落差

　　《經濟通通訊社３１日專訊》運輸及房屋局長陳帆在政府新聞處發放的短片中表示，公營房
屋供應有改善，但預計未來十年的供求仍有落差。
　　他指政府會繼續覓地建屋，增加公營房屋供應，亦會加大力度推展過渡性房屋，紓緩輪候公
屋及居住環境惡劣家庭的困難，為他們提供適切過渡居所。
　　他續稱，政府在土地開拓、規劃及改變用途作出大量工作，亦盡力壓縮基建、公屋設計及建
築時間，務求加快供應公營房屋。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS31/12/2019
【FOCUS】Byebye 2019 勇迎下個新十年
生財有道31/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料內房升勢可維持多半年
樂天金匯31/12/2019
中美貿易關係仍存有不確定性 金價有支持
國際動態31/12/2019
荷蘭正名Netherlands 重塑國家形象
生財有道30/12/2019
會德豐借50萬呎地建逾2千伙過渡性房屋
生財有道30/12/2019
【回顧展望－國金】美元料反覆 圓匯英鎊看俏 貴金屬撐起一片天
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金