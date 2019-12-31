【本港樓市】陳帆：公屋供應有改善，但預計未來十年供求仍有落差

《經濟通通訊社３１日專訊》運輸及房屋局長陳帆在政府新聞處發放的短片中表示，公營房
屋供應有改善，但預計未來十年的供求仍有落差。
他指政府會繼續覓地建屋，增加公營房屋供應，亦會加大力度推展過渡性房屋，紓緩輪候公
屋及居住環境惡劣家庭的困難，為他們提供適切過渡居所。
他續稱，政府在土地開拓、規劃及改變用途作出大量工作，亦盡力壓縮基建、公屋設計及建
築時間，務求加快供應公營房屋。（ｃｌ）
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