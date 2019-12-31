【港元匯率】港匯升至兩年半新高，受招股活動帶動

《經濟通通訊社３１日專訊》據《路透》報價系統，港元匯價今早最高升至７﹒７８２６兌
１美元，為２０１７年５月以來最強。
分析指出，年底多只新股招股，帶動港元需求，而今日隔夜息亦大升１﹒８厘至４﹒５６厘
，創一年新高。
「超購王」中國移動廣告商赤子城科技（０９９１１）今日首掛，收報３﹒２５元，較招股
價１﹒６８元高約９３﹒５％。以每手２０００股計，不計手續費，每手賺３１４０元。
（ｃｌ）
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