【港元匯率】港匯升至兩年半新高，受招股活動帶動

《經濟通通訊社３１日專訊》據《路透》報價系統，港元匯價今早最高升至７﹒７８２６兌

１美元，為２０１７年５月以來最強。

分析指出，年底多只新股招股，帶動港元需求，而今日隔夜息亦大升１﹒８厘至４﹒５６厘

，創一年新高。

「超購王」中國移動廣告商赤子城科技（０９９１１）今日首掛，收報３﹒２５元，較招股

價１﹒６８元高約９３﹒５％。以每手２０００股計，不計手續費，每手賺３１４０元。

（ｃｌ）

