【康宏風暴】康宏環球指控安永違約疏忽，入稟索償

《經濟通通訊社３１日專訊》康宏環球（０１０１９）多名前高層被廉署調查起訴，曾擔任
公司核數師的安永會計師事務所去年初亦宣布辭任。康宏昨天（３０日）入稟高等法院指控安永
在核數、給予財經、稅務、會計等意見和服務時，出現違約、疏忽和失職，向安永索償。
原告為康宏環球控股有限公司、康宏財務有限公司、康宏理財服務有限公司，及康宏深圳控
股有限公司，被告為安永會計師事務所。（ｃｌ）
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