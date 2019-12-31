  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/12/2019 15:05

【康宏風暴】康宏環球指控安永違約疏忽，入稟索償

　　《經濟通通訊社３１日專訊》康宏環球（０１０１９）多名前高層被廉署調查起訴，曾擔任
公司核數師的安永會計師事務所去年初亦宣布辭任。康宏昨天（３０日）入稟高等法院指控安永
在核數、給予財經、稅務、會計等意見和服務時，出現違約、疏忽和失職，向安永索償。
　　原告為康宏環球控股有限公司、康宏財務有限公司、康宏理財服務有限公司，及康宏深圳控
股有限公司，被告為安永會計師事務所。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道31/12/2019
【回顧展望】2019年收爐 2020年買咩好、有咩要避?（有片）
生財有道31/12/2019
【回顧展望－港股】港股首季還看貿戰發展 專家審慎最多看二萬九
生財有道31/12/2019
【回顧展望－港股】中美貿議反覆 港股全年波動收漲2344點
FOCUS31/12/2019
【FOCUS】Byebye 2019 勇迎下個新十年
生財有道31/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料內房升勢可維持多半年
樂天金匯31/12/2019
中美貿易關係仍存有不確定性 金價有支持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金