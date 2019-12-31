【賣地計劃】美聯測量：安達臣道項目或受大型發展商青睞

《經濟通通訊社３１日專訊》政府剛公布明年１月至３月賣地計劃，推出３幅住宅地皮均為

九龍市區用地，包括２幅旺角，而１幅位於觀塘安達臣道，可興建約１８５０伙新供應，美聯測

量師行董事林子彬表示，該３幅賣地計劃推出的市區住宅用地，若連同１幅市建局推出的深水埗

項目招標，即４個項目合共可提供約２０３０伙，若成功出售，佔全年私人供應目標約達九成，

再計及私人市場的發展，全年供應仍有機會未能達標，有機會令市場擔心未來供應的穩定性，期

望下年度可追加補充。



＊兩幅旺角地皮料受中小型發展商垂青＊



他續指，由於新一季度推出的地皮均位處市區，相信受到發展商追捧，而安達臣道項目規模

頗大，亦是首幅需提供首置單位的項目，而另外２幅旺角地皮規模較細，料受中小型發展商垂青

。另外，過去啟德區推出的商業地皮反應一般，甚至曾出現流標，故是次推出區內的商業地皮將

受到一定考驗，初步估值約９０﹒４２億元。

他稱，在多幅地皮中，以觀塘安達臣道住宅地皮規模較大，料可提供逾百萬呎樓面，故投資

額及風險相對較大，而其中近６成單位需提供作首置的單位，將影響成本及收益，需再了解日後

的賣地章程條款，有機會影響地皮的吸引力，相信以大型發展商及財團參與為主。至於旺角２幅

地皮，旺角新填地街及上海街項目屬小型市區地，料每呎樓面地價約８５００元計，地皮估值約

１﹒９５億元，相信將吸引中小型發展商參與競投。而另一幅旺角豉油街與上海街交界項目，若

以每呎樓面地價約１００００元計，地皮估值約６﹒０６億元。（ｂｎ）

