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31/12/2019 17:33

【本港經濟】工展會今閉幕，營業額近１０億元

　　《經濟通通訊社３１日專訊》為期２２天的工展會傍晚閉幕，主辦活動的廠商會表示，今年
參展商數目較往年少，展期和開放時間亦縮短，加上內地客減少，入場人次比去年少一至兩成，
但總銷售額仍錄得近１０億元。
　　廠商會指出，中美貿易戰和社會運動等因素導致本港經濟受挫，零售市道疲弱，故大會今年
推出一系列「逆市措施」，包括下調門券價格，送出總值超過３８０萬元的禮品，參展商亦獲三
成租金減免。大部分參展商反映今屆工展會丁財兩旺，業績遠比預期理想，令人喜出望外。
（ｃｌ）

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