【本港樓市】差估署１１月住宅租金指數跌０﹒７７％，連跌三個月

《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅租金指數，１１月私人住宅租金
指數連跌三個月，報１９２﹒５點，按月跌０﹒７７％，跌幅較１０月份的２﹒０２％有所收窄
，但按年跌 １﹒７３％，繼上月再次錄得按年跌幅。
年初至今，首１１個月的租金指數錄得跌幅０﹒４１％。
１１月中小型單位租金指數報１９６﹒５點，按月跌０﹒７％；大型單位租金指數報
１５３﹒５點，按月跌１﹒２２％。（ｊｏ）
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