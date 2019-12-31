【本港樓市】差估署１１月住宅租金指數跌０﹒７７％，連跌三個月

《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅租金指數，１１月私人住宅租金

指數連跌三個月，報１９２﹒５點，按月跌０﹒７７％，跌幅較１０月份的２﹒０２％有所收窄

，但按年跌 １﹒７３％，繼上月再次錄得按年跌幅。

年初至今，首１１個月的租金指數錄得跌幅０﹒４１％。

１１月中小型單位租金指數報１９６﹒５點，按月跌０﹒７％；大型單位租金指數報

１５３﹒５點，按月跌１﹒２２％。（ｊｏ）

