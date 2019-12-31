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即市新聞

31/12/2019 13:04

《小傳日記》魚缸半日市收爐，盼望走勢來年好！

　　《小傳日記》據報花旗國已經向神州發出簽署第一階段協議邀請，計劃嚟緊個禮拜喺華盛頓
簽。可能見最近魚缸升勢洶湧，加上臨近年結，缸友都係見好就收，個個埋單走人，隔晚（３０
日）花旗國魚缸集體高位回吐，今早（３１日）香江魚缸開市都跟著回吐７７點報２８２４１點

　　隨後，神州公布１２月製造業ＰＭＩ報５０﹒２略高預期，但仍然阻止唔到魚缸跌勢。股王
ＱＱ（００７００）開市挫逾１巴仙後，跌幅逐漸擴大，仲跑輸藍籌包尾車，拖累魚缸。魚缸最
多蒸發１９６點，報２８１２３點。臨近收市，魚缸喘穩，最終埋單收報２８１８９，跌
１２９點，因為今日只得半日市，主板成交４３７﹒９１億銀。國企指數報１１１７０，跌５４
點。
　　整個２０１９年，魚缸收升２３４４點或９巴仙，表現算唔錯，寄望２０２０年可以再有好
表現。
　　Ａ場方面，半日造好。上證綜合指數報３０３８點，跌１點。深證成分指數報１０３９８點
，升３２點。兩市合計成交３１５４﹒８１億元人民幣。
　　重磅藍戰士集體走低。生發發（００３８８）趴低逾１巴仙，報２５２﹒８銀；友邦
（０１２９９）跌近半巴仙，報８１﹒８銀；平保（０２３１８）走低半巴仙，報９２﹒１銀；
建行（００９３９）跌兩格報６﹒７３銀；神州移動（００９４１）軟近半巴仙，報６５﹒５銀

　　另外，有分析指蘋果公司明年推出４款５Ｇ手機，瑞聲（０２０１８）彈起近２巴仙，報６
８銀，為表現最好藍戰士。

＊５Ｇ逆市揚中興走勢強，美圖虧損縮股價急提速＊

　　５Ｇ佬逆市上揚，其中，中興通訊（００７６３）董事長指恢復期目標整體基本達成，並向
進入「全球兩百億美金俱樂部」嘅目標闊步邁進，醒目升近３巴仙，報２３﹒８５銀；中通服（
００５５２）揚２巴仙，報５﹒６８銀；鐵塔（００７８８）企穩，報１﹒７２銀；京信通信（
０２３４２）升１巴仙，報２﹒１７銀；南方通信（０１６１７）軟不足半巴仙，報４﹒４銀。
　　早前被追捧嘅科網佬，今日隨大市回吐。ＱＱ（００７００）挫２巴仙，報３７５﹒６銀，
為表現最差的藍戰士；阿里巴巴（０９９８８）都趴低近２巴仙，報２０７﹒２銀；美團點評（
０３６９０）跌超過半巴仙，報１０１﹒９銀；金山軟件（０３８８８）跌逾２巴仙，報
２０﹒２銀；但有條魚毛就「同遮唔同柄」，美圖（０１３５７）料全年虧損收窄至約３億人仔
，裂口高開，收升近１０巴仙，報１﹒６４銀。

＊加快養老保壽仔最得寵，孖屐憂慮升金股最出勝＊

　　國務院總理李克強話要積極發展社會服務領域商業保險，為更有力應對老齡化提供支撐，滿
足群眾其他保險保障需求。有阿爺撐腰，今朝神州保險都齊齊彈起哂，不過之後無力，又齊齊軟
腳蟹。國壽（０２６２８）微升不半巴仙，報２１﹒６５銀。太平（００９６６）軟腳１巴仙，
報１９﹒３２銀。新保（０１３３６）唔見近１巴仙，報３３﹒５銀。人保（０１３３９）蒸發
近１巴仙，報３﹒２４銀。平保（０２３１８）滑半巴仙，報９２﹒１銀。
　　中東政局不穩，而且新一年「孖屐」憂慮全球經濟增長持續減慢，金價又再次上揚。一眾金
佬都跟住有帶挈！招金礦業（０１８１８）同紫金礦業（０２８９９）齊齊彈起１巴仙，分別報
８﹒６１銀及３﹒８８銀。山東黃金（０１７８７）跳起近３巴仙，報１８﹒５２銀。ＳＰＤＲ
金ＥＴＦ（０２８４０）揚近１巴仙，報１１１６銀。中國黃金（０２０９９）跳起近１巴仙，
報７﹒１７銀。

＊孖屐年尾漲安踏跟唔上，教育股炒作新高教落鑊＊
　
　　市況近排轉好之際，體育用品股等內需股就開始冇乜人吼，安踏（０２０２０）上星期五（
２７日）急插半成後，雖然上日一度反彈逾１巴仙，但今日繼續碌低近３巴仙，報６９﹒７５銀
，係表現最差嘅國貨佬！街坊李寧（０２３３１）亦跣低約近３巴仙，報２３﹒３５銀。特步（
０１３６８）蒸發逾１巴仙，報４﹒１４銀。不過，主力做波鞋代銷嘅街坊就有少少表現，滔搏
（０６１１０）無升跌，報９﹒４２銀。寶勝（０３８１３）逆市跳起約３巴仙，報２﹒４６銀

　　魚缸半日表現腳軟，但資金就流入部分教育股炒作，新高教（０２００１）同楓葉教育
（０１３１７）各彈起３巴仙，報３﹒０３銀同３﹒１８銀。２１世紀教育（０１５９８）彈起
近６％，報０﹒９１銀。神州東方教育（００６６７）跳起逾１巴仙，報１６﹒３２銀。
　　祝各位新年進步，股場得意，請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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