《小傳日記》魚缸半日市收爐，盼望走勢來年好！

《小傳日記》據報花旗國已經向神州發出簽署第一階段協議邀請，計劃嚟緊個禮拜喺華盛頓

簽。可能見最近魚缸升勢洶湧，加上臨近年結，缸友都係見好就收，個個埋單走人，隔晚（３０

日）花旗國魚缸集體高位回吐，今早（３１日）香江魚缸開市都跟著回吐７７點報２８２４１點

。

隨後，神州公布１２月製造業ＰＭＩ報５０﹒２略高預期，但仍然阻止唔到魚缸跌勢。股王

ＱＱ（００７００）開市挫逾１巴仙後，跌幅逐漸擴大，仲跑輸藍籌包尾車，拖累魚缸。魚缸最

多蒸發１９６點，報２８１２３點。臨近收市，魚缸喘穩，最終埋單收報２８１８９，跌

１２９點，因為今日只得半日市，主板成交４３７﹒９１億銀。國企指數報１１１７０，跌５４

點。

整個２０１９年，魚缸收升２３４４點或９巴仙，表現算唔錯，寄望２０２０年可以再有好

表現。

Ａ場方面，半日造好。上證綜合指數報３０３８點，跌１點。深證成分指數報１０３９８點

，升３２點。兩市合計成交３１５４﹒８１億元人民幣。

重磅藍戰士集體走低。生發發（００３８８）趴低逾１巴仙，報２５２﹒８銀；友邦

（０１２９９）跌近半巴仙，報８１﹒８銀；平保（０２３１８）走低半巴仙，報９２﹒１銀；

建行（００９３９）跌兩格報６﹒７３銀；神州移動（００９４１）軟近半巴仙，報６５﹒５銀

。

另外，有分析指蘋果公司明年推出４款５Ｇ手機，瑞聲（０２０１８）彈起近２巴仙，報６

８銀，為表現最好藍戰士。



＊５Ｇ逆市揚中興走勢強，美圖虧損縮股價急提速＊



５Ｇ佬逆市上揚，其中，中興通訊（００７６３）董事長指恢復期目標整體基本達成，並向

進入「全球兩百億美金俱樂部」嘅目標闊步邁進，醒目升近３巴仙，報２３﹒８５銀；中通服（

００５５２）揚２巴仙，報５﹒６８銀；鐵塔（００７８８）企穩，報１﹒７２銀；京信通信（

０２３４２）升１巴仙，報２﹒１７銀；南方通信（０１６１７）軟不足半巴仙，報４﹒４銀。

早前被追捧嘅科網佬，今日隨大市回吐。ＱＱ（００７００）挫２巴仙，報３７５﹒６銀，

為表現最差的藍戰士；阿里巴巴（０９９８８）都趴低近２巴仙，報２０７﹒２銀；美團點評（

０３６９０）跌超過半巴仙，報１０１﹒９銀；金山軟件（０３８８８）跌逾２巴仙，報

２０﹒２銀；但有條魚毛就「同遮唔同柄」，美圖（０１３５７）料全年虧損收窄至約３億人仔

，裂口高開，收升近１０巴仙，報１﹒６４銀。



＊加快養老保壽仔最得寵，孖屐憂慮升金股最出勝＊



國務院總理李克強話要積極發展社會服務領域商業保險，為更有力應對老齡化提供支撐，滿

足群眾其他保險保障需求。有阿爺撐腰，今朝神州保險都齊齊彈起哂，不過之後無力，又齊齊軟

腳蟹。國壽（０２６２８）微升不半巴仙，報２１﹒６５銀。太平（００９６６）軟腳１巴仙，

報１９﹒３２銀。新保（０１３３６）唔見近１巴仙，報３３﹒５銀。人保（０１３３９）蒸發

近１巴仙，報３﹒２４銀。平保（０２３１８）滑半巴仙，報９２﹒１銀。

中東政局不穩，而且新一年「孖屐」憂慮全球經濟增長持續減慢，金價又再次上揚。一眾金

佬都跟住有帶挈！招金礦業（０１８１８）同紫金礦業（０２８９９）齊齊彈起１巴仙，分別報

８﹒６１銀及３﹒８８銀。山東黃金（０１７８７）跳起近３巴仙，報１８﹒５２銀。ＳＰＤＲ

金ＥＴＦ（０２８４０）揚近１巴仙，報１１１６銀。中國黃金（０２０９９）跳起近１巴仙，

報７﹒１７銀。



＊孖屐年尾漲安踏跟唔上，教育股炒作新高教落鑊＊



市況近排轉好之際，體育用品股等內需股就開始冇乜人吼，安踏（０２０２０）上星期五（

２７日）急插半成後，雖然上日一度反彈逾１巴仙，但今日繼續碌低近３巴仙，報６９﹒７５銀

，係表現最差嘅國貨佬！街坊李寧（０２３３１）亦跣低約近３巴仙，報２３﹒３５銀。特步（

０１３６８）蒸發逾１巴仙，報４﹒１４銀。不過，主力做波鞋代銷嘅街坊就有少少表現，滔搏

（０６１１０）無升跌，報９﹒４２銀。寶勝（０３８１３）逆市跳起約３巴仙，報２﹒４６銀

。

魚缸半日表現腳軟，但資金就流入部分教育股炒作，新高教（０２００１）同楓葉教育

（０１３１７）各彈起３巴仙，報３﹒０３銀同３﹒１８銀。２１世紀教育（０１５９８）彈起

近６％，報０﹒９１銀。神州東方教育（００６６７）跳起逾１巴仙，報１６﹒３２銀。

祝各位新年進步，股場得意，請請！



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