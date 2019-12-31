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即市新聞

31/12/2019 10:52

《宏觀論勢－李依萊》２０２０：經濟復甦令市況獲得廣泛支持

　　《宏觀論勢》受資訊科技、醫療保健和工業板塊的強勁表現帶動，全球股市表現良好，而公
用事業和房地產板塊則表現欠佳。展望２０２０年，經濟回穩和穩健的金融環境預料將廣泛支持
經濟，而市場將會繼續將焦點放在增長板塊輪動以及價值板塊的表現上。接下來，由於地緣政治
風險依然存在，美國大選年也將帶來複雜的問題，投資者宜保持靈活的資產配置。
　　進入來年，全球目光將聚焦在美國大選的發展，而未來市況亦會繼續受到其影響，包括來自
潛在的政策風險和行業特定風險，如大型科技公司加強審查力度等等。目前有兩個主要因素能夠
安定投資者情緒，包括（一）聯儲局暗示短期內不太可能調整利率以及（二）近期美國製造業採
購經理指數向好。
　　歐洲股市在年末表現造好。踏入２０２０年，隨執政保守黨在英國大選取得勝利，英國脫歐
談判進程走向未明。但由於其股市相對於美國的估值不高，加上投資者配置較低，風險回報狀況
因而有所改善，接下來預料仍會支持股市。在新任歐洲央行行長拉加德的領導下，歐元區可能進
一步放寬貨幣政策。同時，英國大選後甚有機會推出財政刺激措施，以抵消上述不確定因素。投
資者亦越來越關注英國與歐盟貿易關係的長期經濟影響。
　　近期，亞洲（日本除外）股市表現理想，風險偏好進一步上升，市場亦因為中美達成首階段
貿易協議而越趨樂觀，令明年更有可能實現增長回穩的基本情況。２０２０年的亞洲股市收益預
料會錄得樂觀的增長。隨著貿易擔憂陰霾逐漸消散，投資者宜重新關注基本面，並利用這段空窗
期重整投資策略組合，入手更高質素的股票。
　　中國和香港市場方面則宜專注於盈利穩健的行業。中美雙方雖然達成了首階段貿易協議，但
中美關係仍存在不確定性。尤其在３月開始，美國即將進入選舉期，加上中美之間存在很多根本
的結構性問題仍需要解決，如知識產權、技術轉讓、產業政策和補貼等。再者，中美爭端亦有波
及至其他領域的風險，包括科技和金融服務等。而近期的數據顯示工業利潤表現疲弱，這反映工
業活動的增長緩慢及生產物價指數放緩。
　　展望未來，穩定的全球商品價格將支持生產物價指數通縮結束，並帶動未來兩至三季的行業
利潤觸底回升。中國股市的市盈率方面，在整體經濟增長放緩和中美貿易爭端的陰霾下，消費、
互聯網和金融行業收益增長穩健並脫穎而出。另外，中國房地產業的估值相對吸引，對應資產淨
值折讓達４５％以上，並有５倍遠期市盈率。鑒於目前的政府政策很可能維持不變，中國房地產
業預料將帶來更多投資機遇。《新加坡銀行投資策略暨股票研究部主管　李依萊》

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