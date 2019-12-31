《宏策俊見－陳俊業》２０２０年股債樓金將延續升勢

《宏策俊見》２０１９年是難以預測的一年，儘管中美貿易緊張關係升級，爭執問題由貿易

層面延伸至金融、科技等各個層面，但伴隨著環球央行的貨幣政策轉向，大量的流動性重新注入

金融市場，最終導致股債樓金等各類金融資產於２０１９年水漲船高。



＊預期低增長延續＊



對於２０２０年的環球經濟表現，筆者預期低增長的狀況仍會延續。事實上，從ＩＭＦ數據

顯示，環球多國的貿易保護行動已導致全球出口總量於近一年出現下滑，而且不論成熟市場經濟

或新興市場經濟均出現持續放緩的情況。筆者認為環球低增長情況將於２０２０年延續，這與部

分國際性組織，如經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）最新於１１月發布的觀點吻合。一些領先性

的經濟指標也顯示了環球名地區的經濟活動正在減緩，如環球大部分國家的Ｍａｒｋｉｔ製造業

採購經理人指數（ＰＭＩ），不論是成熟市場經濟或新興市場，於２０１９年下半年的數值均較

上半年的轉差，這顯示了經濟放緩的情況不是地區性的，而是環球整體。



＊「放水藥劑」延後衰退時點＊



與此同時，一些領先指標也已發出了衰退的警示。從過去５０年，每當美國出現衰退前，均

會出現美國諮商會領先指標（Ｌｅａｄｉｎｇ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）的年增速跌破零且持續下

滑，而目前該指數已回落至０﹒３水平。此外，１０年２年美國債息倒掛亦在２０１９年發生了

，美國過去五次債息倒掛後均出現不同程度的衰退，但平均需時十至十五個月。對上一次倒掛日

期在今年的８月２３日，如果以較快的１０個月推算，衰退時點會發生於明年６月，但相信衰退

的發生時點會被延後，因為「放水藥劑」會抑制壞細胞的擴散速度。



＊部分成熟市場國家仍處低通脹＊



除了低增長外，部分國家的低通脹環境持續也是預期之內。除了中國以外，美國、歐元區及

日本等幾個環球主要經濟體的通脹年率均同步於２０１９年持續下降。然而，有說法指美國的失

業率已經跌至低於自然失業率的水平，若單以通脹率與失業率理應存在交替關係的方法來解說，

似乎也未免過於簡單。此外，據傳統經濟學思想，當一個所有資源已充分利用的經濟地區，其貨

幣量不斷增加時，通脹也應受到壓力。但事實上，一些成熟市場國家如美國仍處於低通脹水平。



＊科技進步，降低通脹壓力＊



對於一直令通脹受到壓抑的情況，筆者相信是因為科技的轉變，導致生產力提升，總供給曲

線向右移，令生產物品仍能有彈性地定價。用經濟學的角度，就是總供給曲線向右移。首先，在

過去的幾年間美國的經濟增長錄得一定的升幅，很明顯地，總需求曲線是一直向右移，若果總供

給曲線不變，提升後的需求量應將物價給拉高。但現實情況是，科技正在急速進步，物聯網、人

工智能等技術的應用正高速地改變過去舊有的工業、商業生態，相關技術的引入改善的生產效益

、降低成本，提升生產力，使同一生產成本下可以帶更多更大的產出，令總供給曲線向右移。由

於總需求及總供給曲線同步向右移，最使產出量提升與物價穩定的情況同時出現，這或許是一個

最好的經濟環境。



＊「央行放水」延續，股價樓金料延續升勢＊



那麼好了，「低增長」及「低通脹」環境的持續性出現，正為各央行延續其寬鬆貨幣政策帶

來空間與誘因。事實上，美國聯儲局在２０１９年調頭降息三次，歐洲央行及美聯儲也不約而同

地宣布重啟ＱＥ，即使利率期貨數據顯示，歐美日這幾間主要央行於２０２０年的政策傾向都是

減息多於加息，以目前幾個主要央行的貨幣政策的取向，似乎係未來一段時間都會是傾向寬鬆多

於收緊。如果這些央行２０２０年繼續放水的話，金股債這類金融資產價格有望於２０２０年延

續漲勢，所以投資者在有充足應對衰退危機的前提下，可以考慮維持偏進取的配置組合，以捕捉

資產價格的升浪。《晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師 陳俊業》

