  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/12/2019 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》優先證券（三）

　　《宏觀銓局》上星期，筆者去了紐約辦公室進行為期兩天的培訓，並與公司專注優先證券策
略的基金經理們會面。本欄的長期讀者可能已經掌握了優先證券的基本知識。接下來，在討論最
新經濟數據之前，筆者會跟看倌分享會議後一些見解。
　　美國銀行業擁有優先證券市場近６０％的份額，堪稱最大發行人。保險業遙遙地落後，僅以
１１％排在第二位。自２００８年環球金融危機以來，美國監管機構已立令銀行增加資本，以降
低銀行對市場的風險。為了滿足這個要求，許多美國銀行採立了發行優先證券。由於許多優先證
券具有永久有效的特徵，即沒有固定的本金償還日期，因此銀行沒有將優先證券歸為需要償還的
負債。所以銀行一直已提供高股息或收益率來吸引投資者。因此，在購買優先股之前，投資者應
考慮發行人未來支付股息的能力，以及在贖回時優先證券市場的流動性。自２００８年以來，許
多美國銀行的財務狀況已顯著改善。他們的資產負債表不再像２００８年以前那樣槓桿化，其現
金流量也有所改善。本公司專注優先證券策略的基金經理說，如果銀行每年收入能獲近８－９％
的增長，她會感到非常滿意；如果增長率低於５％，她擔心銀行可能沒有足夠的現金來支付股息
；而如果銀行的增長率達到兩位數，她擔心銀行可能過度擴張並或會在未來出現問題。市場流動
性方面，基金經理認為，美國優先股市場規模已達一萬億美元。即使基金規模達９０至１００億
美元，基金日常運作應沒有問題。
　　美國上周經濟數據仍然好壞參半。一如市場所料，聯邦儲備局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）
在１２月的會議上維持利率不變，多數成員預計該政策將在２０２０年期間保持不變。美國通脹
仍然受控，聯儲局並不急於加息。１１月零售銷售令人失望。在今年初強勁增長之後，近期零售
數據有些放慢，但從總體上與消費者相關的指標仍然正面。在貿易方面，有報道指出，美中兩國
「首輪」貿易談判接近協議。儘管具體細節尚不清楚，並隨著時間發展，部分關稅可能會降低，
而早前聲言在１２月１５日之前要調高的關稅或許暫緩。這種所謂協定算有建設性，但未能完全
化解貿易衝突。隨著時間的流逝，貿易政策將繼續存在不確定性。
　　資產配置方面，筆者仍然略微偏重股票。美中「首輪」貿易談判及英國大選過後的脫歐去向
漸漸明朗，有助增強製造業信心；須知道，今年製造業是美國經濟最薄弱的一環。儘管美國消費
有放緩跡象，但筆者仍然樂觀，美國就業市場仍然穩健，消費應繼續為美國經濟提供支持。此外
，各國央行鴿派當道，股票應會跑贏債券。地區方面，筆者繼續仍然偏愛美國。
《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師　馬桂銓》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態31/12/2019
荷蘭正名Netherlands 重塑國家形象
生財有道30/12/2019
會德豐借50萬呎地建逾2千伙過渡性房屋
生財有道30/12/2019
【回顧展望－國金】美元料反覆 圓匯英鎊看俏 貴金屬撐起一片天
生財有道30/12/2019
【回顧展望－國金】美國總統大選主導明年美股 歐股復甦資金流入
FOCUS30/12/2019
【FOCUS】利率定價「換錨」 央媽再指降成本擴內需
生財有道30/12/2019
《開市Good Morning》溫傑看好鐵塔 籲1.65元買入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金