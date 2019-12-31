《宏觀銓局－馬桂銓》優先證券（三）

《宏觀銓局》上星期，筆者去了紐約辦公室進行為期兩天的培訓，並與公司專注優先證券策

略的基金經理們會面。本欄的長期讀者可能已經掌握了優先證券的基本知識。接下來，在討論最

新經濟數據之前，筆者會跟看倌分享會議後一些見解。

美國銀行業擁有優先證券市場近６０％的份額，堪稱最大發行人。保險業遙遙地落後，僅以

１１％排在第二位。自２００８年環球金融危機以來，美國監管機構已立令銀行增加資本，以降

低銀行對市場的風險。為了滿足這個要求，許多美國銀行採立了發行優先證券。由於許多優先證

券具有永久有效的特徵，即沒有固定的本金償還日期，因此銀行沒有將優先證券歸為需要償還的

負債。所以銀行一直已提供高股息或收益率來吸引投資者。因此，在購買優先股之前，投資者應

考慮發行人未來支付股息的能力，以及在贖回時優先證券市場的流動性。自２００８年以來，許

多美國銀行的財務狀況已顯著改善。他們的資產負債表不再像２００８年以前那樣槓桿化，其現

金流量也有所改善。本公司專注優先證券策略的基金經理說，如果銀行每年收入能獲近８－９％

的增長，她會感到非常滿意；如果增長率低於５％，她擔心銀行可能沒有足夠的現金來支付股息

；而如果銀行的增長率達到兩位數，她擔心銀行可能過度擴張並或會在未來出現問題。市場流動

性方面，基金經理認為，美國優先股市場規模已達一萬億美元。即使基金規模達９０至１００億

美元，基金日常運作應沒有問題。

美國上周經濟數據仍然好壞參半。一如市場所料，聯邦儲備局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）

在１２月的會議上維持利率不變，多數成員預計該政策將在２０２０年期間保持不變。美國通脹

仍然受控，聯儲局並不急於加息。１１月零售銷售令人失望。在今年初強勁增長之後，近期零售

數據有些放慢，但從總體上與消費者相關的指標仍然正面。在貿易方面，有報道指出，美中兩國

「首輪」貿易談判接近協議。儘管具體細節尚不清楚，並隨著時間發展，部分關稅可能會降低，

而早前聲言在１２月１５日之前要調高的關稅或許暫緩。這種所謂協定算有建設性，但未能完全

化解貿易衝突。隨著時間的流逝，貿易政策將繼續存在不確定性。

資產配置方面，筆者仍然略微偏重股票。美中「首輪」貿易談判及英國大選過後的脫歐去向

漸漸明朗，有助增強製造業信心；須知道，今年製造業是美國經濟最薄弱的一環。儘管美國消費

有放緩跡象，但筆者仍然樂觀，美國就業市場仍然穩健，消費應繼續為美國經濟提供支持。此外

，各國央行鴿派當道，股票應會跑贏債券。地區方面，筆者繼續仍然偏愛美國。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

