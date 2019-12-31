《樓市點評－汪敦敬》回顧２０１９年初的樓市十大忠告

《樓市點評》每年年頭我也會撰寫「我對樓市的十大忠告」，我也習慣在１２月為撰文作回

顧，與讀者分享各忠告的變化，２０１９年頭正值樓市低潮，我當時認為：「貿易戰及政府推出

『娥六招』調控樓市，人為加上時勢的配合，令樓市三大購買力即上車、財富效應及中國資金破

天荒一起出現凍結現象……縱使在戰爭的時局，市場也總要運作，新秩序出現後財富效應自然會

驟然回歸！」對！之後如所料在上半年已以龍市模式充分回升並再鞏固！因此十大忠告中的以下

各點也反映出來。



（１）財富效應驟然回歸



（３）上車購買力要掌握置業時機（尤其是上車市場如屯門的４５０萬以下的二手放盤）



（４）龍市循環下嘅升跌有序



（６）租金回升日，樓價爆升時



不過，去到６月，政治紛亂加劇成為暴亂，打斷了市場的正常節奏也令後市難以估計，這情

況出現正印證了我的２０１９年中的最後一點忠告（１０）新資訊常態顛覆時代。我是如此撰寫

的：「２０１６年筆者提出手提智能電話配合互聯網令任何弱小社群也能有充足的志同道合者，

小眾代表甚至騎劫大眾的機會大增，市場上將不斷出現錯誤的報導、詮釋、趨勢甚至結果……情

緒化行為已經成為了包含角色代入的媒體及網上批鬥，市場的真假是更加難以分辨了。」



暴亂包含了外國勢力的支援正是忠告（７）中國開始取代美國主導國際。改朝換代矛盾衝突

引起的衝突其實長久也避不了！



政治事發生後（２）中資購買力再次左右大局及（５）資金流為王；等因素發揮作用！香港

Ｍ３創新高！中資在股市主持大局！保住香港的大都會命脈。



之後（８）政府政策可隨時改變樓市時間表：「而當樓價跌時，政府若出手放寬政策如按揭

成數等，都可令到樓價在短時間內止跌回升！」



至於（９）發展商銷售策略決定調整期長短；政府在土地收回條例和空置稅兩大王牌下仍大

減私樓供應，發展已不需要急推樓價下樓價反而已有了穩固的基礎了！

《祥益地產總裁 汪敦敬》

