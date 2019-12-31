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即市新聞

31/12/2019 15:55

《股金豐采－涂國彬》非美貨幣動能增強　

　　《股金豐采》市場情緒整體樂觀，威脅全球經濟的主要風險有所軟化，尤其是中美達成首階
段貿易協定。最新有消息傳來，中國和美國即將在近期簽署協議，風險偏好回升。
　
＊人民幣升破７算＊
　
　　人民幣受到直接支持，再次升破７水平。人民幣中間價創四個月新高。離岸人民幣在１２月
１２日一度高見６﹒９２２９，隨後回吐漲幅，但從１２月２５日開始又升破７算。
　
＊美元調整壓力大＊
　
　　美匯指數從１０月高位開始不斷回吐漲幅，重心不斷下移。短期內調整壓力較大，在１２月
２７日失守９７水平之後，延續下行，１２月３０日一度低見９６﹒６０６，最終連續下跌六日
，不過料下方９６水平還是有承接。畢竟美國經濟相對其他國家來說還是有優勢，有資金支持，
對於美元不會太悲觀。短線需要等待周內的美聯儲會議記錄，關注在暫停減息腳步後，未來貨幣
政策的方向。
　　美元回落，非美貨幣找到機會反彈。日圓原本受到避險需求回落而下跌，逼近１１０水平。
但近日美元下跌，美元兌日圓現跌穿５０和２００日線，不過料１０８水平有較強的支持。澳元
動能明顯增強，技術指標改善，已經突破０﹒７０水平，升至五個月高位。紐元也不甘落後，
１２月整體向上，連續上漲七周後，已經突破０﹒６７水平。
　
＊英鎊上漲空間或有限＊
　
　　英鎊在本月波動非常大。英國大選落地後，英鎊從１２月１３日１﹒３５１４的高位回落，
一度跌穿５０日線，不過從上周開始又做出反彈，１２月３０日一度高見１﹒３１５０，已經連
續走高五日。英鎊在今年先跌後反彈，但硬脫歐的擔憂仍然存在，英鎊上漲空間未必會非常大，
明年還將波動。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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