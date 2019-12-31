  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/12/2019 08:35

【國務會議】李克強：發展「小店經濟」，創造更多就業機會

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國務院總理李克強３０日主持召開國務院
常務會議，決定分步取消水平評價類技能人員職業資格，推行社會化職業技能等級認定；部署推
進步行街改造提升，優化商業環境促進消費擴大。
　　會議確定，要在一些城市開展試點基礎上，有序合理推進步行街改造提升。一要堅持地方政
府引導、市場主導、消費者選擇，以更有針對性的政策措施，發展「小店經濟」，創造更多就業
機會，促進形成一批人氣旺、特色強、有文化底蘊的步行街。
　　二要在優化營商和消費環境上下更大功夫，簡化審批、創新監管，加快配套公共設施便利化
、智能化改造，促進線上線下深度融合。
　　三要堅持因地制宜、合理布局、注重實效，防止一哄而上、搞形象工程。
　
＊技能人員職業資格全部退出國家目錄＊
　
　　會議確定，從２０２０年１月起，除與公共安全、人身健康等密切相關的消防員、安檢員等
７個工種依法調整為準入類職業資格外，用一年時間分步有序將其他水平評價類技能人員職業資
格全部退出國家職業資格目錄，不再由政府或其授權的單位認定發證；同時，推行職業技能等級
制度，制定發布國家職業標準或評價規範，由相關社會組織或用人單位按標準依規範開展職業技
能等級評價、頒發證書。已發放的水平評價類技能人員職業資格證書繼續有效。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態31/12/2019
荷蘭正名Netherlands 重塑國家形象
生財有道30/12/2019
會德豐借50萬呎地建逾2千伙過渡性房屋
生財有道30/12/2019
【回顧展望－國金】美元料反覆 圓匯英鎊看俏 貴金屬撐起一片天
生財有道30/12/2019
【回顧展望－國金】美國總統大選主導明年美股 歐股復甦資金流入
FOCUS30/12/2019
【FOCUS】利率定價「換錨」 央媽再指降成本擴內需
生財有道30/12/2019
《開市Good Morning》溫傑看好鐵塔 籲1.65元買入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金