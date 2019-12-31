【國務會議】李克強：發展「小店經濟」，創造更多就業機會

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國務院總理李克強３０日主持召開國務院

常務會議，決定分步取消水平評價類技能人員職業資格，推行社會化職業技能等級認定；部署推

進步行街改造提升，優化商業環境促進消費擴大。

會議確定，要在一些城市開展試點基礎上，有序合理推進步行街改造提升。一要堅持地方政

府引導、市場主導、消費者選擇，以更有針對性的政策措施，發展「小店經濟」，創造更多就業

機會，促進形成一批人氣旺、特色強、有文化底蘊的步行街。

二要在優化營商和消費環境上下更大功夫，簡化審批、創新監管，加快配套公共設施便利化

、智能化改造，促進線上線下深度融合。

三要堅持因地制宜、合理布局、注重實效，防止一哄而上、搞形象工程。



＊技能人員職業資格全部退出國家目錄＊



會議確定，從２０２０年１月起，除與公共安全、人身健康等密切相關的消防員、安檢員等

７個工種依法調整為準入類職業資格外，用一年時間分步有序將其他水平評價類技能人員職業資

格全部退出國家職業資格目錄，不再由政府或其授權的單位認定發證；同時，推行職業技能等級

制度，制定發布國家職業標準或評價規範，由相關社會組織或用人單位按標準依規範開展職業技

能等級評價、頒發證書。已發放的水平評價類技能人員職業資格證書繼續有效。

