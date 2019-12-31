《股林淘金－林家亨》美股結束升勢，港股新股衝天

《股林淘金》美國昨天（３０日）公布的經濟數據略為欠佳，美股結束過去連升多天的走勢

，開市後由微升轉為急跌，最低時道指曾跌超過２００多點，之後收復部分失地，收市跌幅收窄

，道指報跌１８３點，納指報跌６０點。長債息率上升，短債息率下降。阿里巴巴股價在美國報

收２１２﹒９１美元，等同在香港的２０７﹒４元，預計港股今日也相應下跌，跌幅可能超過一

百點。美國的阿里巴巴股價跌回４星期前的１０天移動平均線之下，估計今日港股的阿里巴巴

（０９９８８）走勢亦跟隨。昨晚赤子城（０９９１１）首日暗盤價升逾６元，高出上市價

１﹒６８元近三倍之多。此股的投機氣氛過分熾熱，持有者宜吼高位出售。現時的市場焦點是等

待下周中美貿易協議的首階段簽署。



＊港交所再奪集資榜首，留意新股天泓文創＊



新股市場今年熾熱，在第４季新上市公司數目更是歷年最多，港交所將再次榮登全球首次公

開集資排名榜首，為１０年以來第６度奪冠。熾熱的氣氛有機會延續至明年初，投資者可留意準

備招股的天泓文創（０８５００）。

天泓文創是一家位於中國廣州的綜合多媒體廣告及營銷解決方案服務供應商，提供廣告及營

銷解決方案，包括戶外及室內廣告平台、網上媒體，以及公關、營銷活動及其他服務。集團團隊

陣容強大，其中創辦人及董事會主席為周子濤，其父親周澤榮博士在商界十分出名，僑鑫集團亦

由其創立。在其豐厚的父蔭背景底下，其子主持的公司上市招股活動，料市場會更加看好。

預期集團的市場佔有率在上市後可望進一步提升，投資者宜以現金認購，止蝕價可設於買入

價之下的５％。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

