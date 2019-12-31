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即市新聞

31/12/2019 16:43

【聚焦人幣】人幣即期收升２１６點近五個月高，全年累跌１﹒４％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》本港媒體報道，國務院副總理劉鶴將於本周六（４日）率團赴
華盛頓，預計他將在當地簽署中美第一階段貿易協議，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早
高開４８點子，收報６﹒９６６２，較上個交易日４時３０分收盤價升２１６點子，是８月２日
以來新高。
　　人民幣匯率在２０１９年經歷大起大落，在岸人民幣全年高低波幅近５２００點子或
７﹒８％，惟以收盤價計，全年累計僅貶值約１０００點子，跌幅為１﹒４４％，連續兩年下跌
，２０１８年全年則跌５﹒１５％。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）繼續窄幅上落，現升１４９點子，報６﹒９６７１。
　　分析認為，中美可能明年初簽署第一階段貿易協議，風險偏好持續回升，美指下行均助力人
民幣反彈，但從年度看，今年人民幣料仍下跌收官。但隨著中美展開第二階段談判，人民幣將展
開寬幅波動。建行匯率交易團隊最新觀點認為，中美達成第一階段貿易協議有利於全球風險偏好
回升，落實階段性利好將推動人民幣快速反彈，但全球範圍內的政治經濟風險環境並未有大幅改
善，人民幣並無大幅走強的基礎，預計１月份美元╱人民幣主波動區間為６﹒９０至７﹒０３之
間。
　　人民幣兌一美元中間價今報６﹒９７６２，較上個交易日升４３點子，創８月６日以來最高
，較２０１８年最後一個交易日的６﹒８６３２，全年累跌１１３０點子或１﹒６４％。
（ｃａ）

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