【貿易休戰】人民日報：中美簽署首階段經貿協議是大家心願

《經濟通通訊社３１日專訊》官媒《人民日報》今日於頭版刊登一篇署名「國紀平」、長達

７０００多字的評論文章，題為《時不我待，只爭朝夕 把握中國與世界共同發展的歷史機遇

》，總結今年經濟成就及展望明年，文章用了大量篇幅講述中國擁抱多邊主義，與全球夥伴攜手

同行的，更表示「中美簽署第一階段經貿協議是大家的心願」，希望各國未來能共同建設一個開

放型的世界經濟。

文章表示，在經濟全球化時代，任何一個大國的發展都不可能脫離國際關係大背景，穩定的

中美關係帶給彼此乃至世界的發展機遇，就是突出例證。文章指美方挑起對華貿易戰，中方決不

屈服於任何極限施壓，堅決捍衛國家核心利益和人民根本利益：「打，不畏懼﹔談，有耐心。」

文章指中方堅持通過對話協商解決問題，以最大的耐心和誠意回應美方提出的關切，以求同

存異的態度妥善處理分歧，克服各種困難，提出務實解決方案，為推動雙邊經貿磋商作出艱苦努

力。

中美兩國均表示雙方快將達成第一階段經貿協議，文章提到，只要雙方始終把握中美經貿合

作互利共贏的主流，始終尊重對方國家尊嚴、主權、核心利益，就能夠克服前進中出現的困難，

在新的歷史條件下推動中美經貿關係向前發展，造福兩國和兩國人民。（ｅｙ）

