【擴大開放】李克強簽國務院令：外商投資法實施條例明起施行



《經濟通通訊社３１日專訊》據《新華社》報道，國務院總理李克強日前簽署國務院令，公

布《中華人民共和國外商投資法實施條例》，自２０２０年１月１日起施行。

《實施條例》指出，一是鼓勵和促進外商投資。提出要保護外商投資合法權益，規範外商投

資管理，持續優化外商投資環境，推進更高水平對外開放。同時，對中國自然人與外國投資者共

同投資、外商投資准入負面清單的制定和調整程序、外商投資企業在中國境內投資的法律適用等

問題作了明確規定。

二是細化外商投資促進具體措施。《實施條例》規定外商投資企業平等適用國家支持企業發

展的有關政策，依法平等參與標準制定、政府採購活動；建立健全外商投資服務體系。

三是加強外商投資保護力度。《實施條例》對外國投資者投資的徵收補償、禁止利用行政手

段強制外國投資者和外商投資企業轉讓技術、保護商業秘密、外商投資企業投訴工作機制等作了

細化，明確外商投資法第二十五條所稱政策承諾的具體內涵和要求。

四是規範外商投資管理。《實施條例》明確外商投資准入負面清單的落實機制，細化外商投

資企業登記註冊、外商投資信息報告制度。

此外，《實施條例》細化了現有外商投資企業組織形式等有關的過渡期安排，保持當事人權

利義務的穩定。明確了港澳台投資的法律適用，保持港澳台投資政策的連續性穩定性。並對政府

和有關部門及其工作人員違反本條例的行為規定了相應的法律責任。（ｗｌ）

