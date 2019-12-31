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31/12/2019 17:16

【擴大開放】李克強簽國務院令：外商投資法實施條例明起施行


　　《經濟通通訊社３１日專訊》據《新華社》報道，國務院總理李克強日前簽署國務院令，公
布《中華人民共和國外商投資法實施條例》，自２０２０年１月１日起施行。
　　《實施條例》指出，一是鼓勵和促進外商投資。提出要保護外商投資合法權益，規範外商投
資管理，持續優化外商投資環境，推進更高水平對外開放。同時，對中國自然人與外國投資者共
同投資、外商投資准入負面清單的制定和調整程序、外商投資企業在中國境內投資的法律適用等
問題作了明確規定。
　　二是細化外商投資促進具體措施。《實施條例》規定外商投資企業平等適用國家支持企業發
展的有關政策，依法平等參與標準制定、政府採購活動；建立健全外商投資服務體系。
　　三是加強外商投資保護力度。《實施條例》對外國投資者投資的徵收補償、禁止利用行政手
段強制外國投資者和外商投資企業轉讓技術、保護商業秘密、外商投資企業投訴工作機制等作了
細化，明確外商投資法第二十五條所稱政策承諾的具體內涵和要求。
　　四是規範外商投資管理。《實施條例》明確外商投資准入負面清單的落實機制，細化外商投
資企業登記註冊、外商投資信息報告制度。
　　此外，《實施條例》細化了現有外商投資企業組織形式等有關的過渡期安排，保持當事人權
利義務的穩定。明確了港澳台投資的法律適用，保持港澳台投資政策的連續性穩定性。並對政府
和有關部門及其工作人員違反本條例的行為規定了相應的法律責任。（ｗｌ）

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