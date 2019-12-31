【回顧展望－三千攻防】Ａ股維穩見效量價齊升，滬綜指年漲２２％

《經濟通通訊社記者楊英傑３１日報道》中國經濟騰飛的故事講了２０年，成績有目共睹，

但再強勁的經濟體也會有增長減速的一天，中國將其描述為追求「高質量增長」，而２０１９年

則是這艘巨輪轉向的第二年。期間中美貿易戰經歷了休戰、反枱、加碼、再談判的「噩夢循環」

，與此同時企業違約債務額度再創新高、多家銀行出現流動性危機，外加香港反修例運動及美國

增進與台關係等事件橫插一腳，令中國這一年來走得十分顛簸、險象橫生。

今年經濟減速的問題比去年嚴重無可置疑，更有反映在實體環節的趨勢，但若單從今年Ａ股

表現判斷，則可能會得出另一個結論。滬綜指去年暴跌四分一後，今年年初迎來「小陽春」，其

後一路靠穩，截至今日收市報３０５０﹒１２點，不但守住三千關，更按年上升了超過２２％。

在維穩格局下股民難從指數一睹廬山真面目，但成交表現則道盡玄機。

貿易戰在今年第三季到達最嚴峻時刻，盡管指數表現仍有支持，但成交水平低落已反映散戶

心淡，維穩成功的功勞應歸於「國家隊」，至於年底的升浪有成交支持，市況和今年初相似，可

以期待首階段貿易協議簽署所帶來的行情。



＊年初暴漲曇花一現，崩盤後惟未見延綿跌浪＊



２０１８年貿易戰打響，滬綜指按年大跌２４﹒６％至２４４９點，是２０１４年１１月以

來新低。今年初傳來好消息，中美就首階段貿易協議展開談判，期間雙方不再加徵關稅，加上人

大會議期間股市應穩字當頭，Ａ股趁機上演大復仇，首季１３周中合共有１２周上升，全季大升

２４﹒９％，甚至連官媒亦開始重提股市，令不少散戶興奮不已，「全民炒股」時代重臨。

殊不知「抄底」機會稍瞬即逝，滬指４月初去到３２８８點高位後便無以為繼，聰明錢４月

底閃水股市一路小崩，股民還未來得及反應，美國總統特朗普便於５月初宣布，因不滿與中國的

貿易談判進展緩慢，開展第四輪加徵關稅舉措，加稅力度之大前所未有，更預告第五輪關稅行動

快將進行。滬指５月全月累計重創５﹒８％，穿三千關。

當時美國已就總值２５００億美元的中國貨品徵收２５％的關稅，而中方似乎拿不出相稱的

反制方式，情形比起去年年底更糟，但股市卻沒有進一步下插，就算是８月初人民幣匯率貶穿７

算，滬指最低也只是去到２７３４點，比起去年低位仍高出一大截。９月美國再對另外１２５０

億美元中國商品徵收１５％關稅，但滬指仍不為所動。總結６月至１１月，滬指大致維持在

２８００至３０００點左右，一個「穩」字足以概括。

去到今年最後一個月，正當美國快將啟動關鍵的第六輪徵稅行動時，雙方同意重回談判桌，

時至半年後再啟動首階段貿易協議談判，Ａ場再啟上升通道，再加上年底粉飾櫥窗效應加持，今

日滬指以３０５０﹒１２點收市，不但收復三千關，更刷新８個月新高。



＊年底見談判曙光，散戶蘇醒密密交投＊



盡管Ａ股自去年起陸續被三大國際指數公司列入新興市場指數之中，外資持續進駐Ａ場，但

仍然未能撼動散戶的重要地位，散戶的參與程度，有時比起Ａ股指數表現更能反映本質。

去年底至１月，當時市場對中美雙方達成談判感悲觀，再加上春節將近，Ａ股交投十分低迷

，如在１月２３日兩市成交額只有２２６３億元（人民幣．下同），２月１日（春節假期前一個

交易日）成交２６１７億元。直至２月２２日，特朗普宣布會見國務院副總理劉鶴，市場真確感

受到兩國握手的可能性，當日成交急升至６２２２億元，為去年３月以來最高，三日後（２月２

５日）特朗普表示將推遲對中國商品加徵關稅，貿易戰見和解勢頭，兩市成交爆升至

１０４０６億元，是自２０１５年股災以來的最高成交記錄。在２月至４月股市急速上行期間，

共有１２個交易日兩市成交額超過１萬億元，深交所數據顯示，３月新開戶人數達到２９９萬個

，按月暴升１０１％，反映不少散戶「跑步入場」。

不過隨著兩國於年中撕破臉，成交快速回落。５月６日特朗普宣布再加稅，滬指暴瀉

５﹒６％，當日兩市成交為６５７９億元，到５月２４日成交已回落到３８０９億元，而在其後

的三個月內，成交大概維持上述區間內。９月初國務院常務會議提出「定向降準」及「普遍降準

」，帶來一輪成交小爆發，但之後無以為繼，１１月２８日美國通過《香港民主法案》，令交投

氣氛跌至冰點，兩市成交３１５９億元為１月以來新低。

美國原計劃於１２月中對其他未徵稅的中國商品徵收１５％關稅，由於本輪被徵稅的項目包

括手提電腦、手機等熱門消費品，備受外界關注，但幸好中美雙方就首階段貿易協議取得重大進

展，徵稅舉措被擱置。股市上升的同時亦帶動交投，１２月有多日成交額超過６０００億元，尤

其是１７日當日成交額達到７５１６億元，為超過３個月以來新高。

